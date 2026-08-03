Под Днепром вспыхнул масштабный пожар: россияне ударили по складам с продуктами

Вечером 3 августа россияне атаковали беспилотниками в Днепропетровской области. В результате вражеских обстрелов вспыхнул сильный пожар в пригороде Днепра.

Враг попал дронами по составам с продуктами. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в своем Telegram-канале.

"Масштабный пожар в пригороде Днепра. Из-за атаки вражеского БПЛА занялись склады с продуктами питания. Информация о пострадавших уточняется, — написал чиновник.

Следует отметить, что перед этим днем понедельника местные власти заявляли о пожаре на складах с продуктами в городе. Еще около 16:00 в ОВА сообщали, что враг ударил по складам с продуктами в Днепре, в результате чего вспыхнул пожар. В то же время в ОВА не уточнили, произошел ли вечером новый удар по складам, или это последствия еще дневного обстрела.

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В ОВА сообщали о пожаре на складах с продуктами в Днепре после атаки РФ

Мониторинговые каналы пишут, что враг, вероятно, применил реактивные дроны для удара по складам в пригороде Днепра. Однако точных данных на этот счет пока нет.

На месте возгорания работают экстренные службы. Все последствия и размеры разрушений устанавливаются.

Напомним, 3 августа россияне убили спасателя и его 8-летнего сына во время удара по АЗС в Днепропетровской области. Спасатель в то время находился в отпуске, в результате атаки получил смертельные ранения.

Также в ОВА сообщали, что 3 августа россияне ударили по АЗС под Кривым Рогом, в результате чего вспыхнул сильный пожар. В результате обстрела были повреждены АЗС и автомобили.