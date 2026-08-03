Был в отпуске: россияне убили спасателя и его 8-летнего сына при ударе по АЗС (фото)

Во время российского удара по Днепропетровской области погиб спасатель ГСЧС Херсонщины Эдуард Разлог и его 8-летний сын Максим. Мужчина находился в отпуске, когда российский беспилотник попал по автозаправочной станции в Широковском сообществе.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Херсонской области на своей странице в Facebook, погибшим был старший пожарно-спасатель 7-й государственной пожарно-спасательной части 2-го государственного пожарно-спасательного отряда, сержант службы гражданской защиты Эдуард Разлог.

В ГСЧС отметили, что трагедия произошла 3 августа на территории Днепропетровской области. Находясь в отпуске, Эдуард Разлог получил смертельные ранения в результате российской атаки. Вместе с ним погиб его 8-летний сын Максим.

В результате удара ВС РФ по АЗС погиб 8-летний мальчик Фото: СВОИ | Кривой Рог

Как пишут его коллеги, Эдуард Разлог проходил службу в Главном управлении ГСЧС в Херсонской области с мая 2024 года. В целом мужчина вспоминают его как ответственного, мужественного и доброжелательного спасателя, который добросовестно выполнял служебные обязанности и всегда был готов прийти на помощь.

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Также в пресс-службе ГСЧС выразила искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам погибшего, подчеркнув, что память об Эдуарде Разлоге и его сыне Максиме навсегда останется в сердцах коллектива.

"Он навсегда останется в памяти собратьев как ответственный, мужественный и дружелюбный коллега, готовый прийти на помощь нуждающимся. Сегодня боль этой потери разделяет вся семья ГСЧС Херсонщины. Искренне сочувствуем родным, близким, друзьям и коллегам Эдуарда. Его склоняем головы". пишут в публикации.

В комментарии криворожскому изданию "Свої" тренер Академии "Кривбасс" Сергей Довгий рассказал, что еще в это воскресенье 8-летний Максим выходил на поле в составе команды и отличился двумя забитыми мячами. После тренировки мальчика забрал отец – спасатель Эдуард Разлог. Уже через несколько минут на автозаправке в Широком их обоих убил российский дрон.

Напомним, что 3 августа российские войска нанесли удар по автозаправочной станции в Широковской общине Криворожского района. В результате атаки погибли три человека, на АЗС возник пожар, также была повреждена автозаправочная станция и несколько автомобилей.

Также Фокус писал, что 1 августа во время российского обстрела Киева по дороге к укрытию погибли работница "Сильпо" Елена Рожнятовская и ее 18-летняя дочь Екатерина. В компании подтвердили их гибель и сообщили, что оказывают семье необходимую помощь.