Був у відпустці: росіяни вбили рятувальника та його 8-річного сина під час удару по АЗС (фото)

Під час російського удару по Дніпропетровській області загинули рятувальник ДСНС Херсонщини Едуард Разлог та його 8-річний син Максим. Чоловік перебував у відпустці, коли російський безпілотник влучив по автозаправній станції у Широківській громаді.

Як повідомляє Головне управління ДСНС України у Херсонській області на своїй сторінці у Facebook, загиблим був старший пожежний-рятувальник 7-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону, сержант служби цивільного захисту Едуард Разлог.

У ДСНС зазначили, що трагедія сталася 3 серпня на території Дніпропетровської області. Перебуваючи у відпустці, Едуард Разлог отримав смертельні поранення внаслідок російської атаки. Разом із ним загинув його 8-річний син Максим.

Внаслідок удару ЗС РФ по АЗС загинув 8-річний хлопчик Фото: СВОЇ | Кривий Ріг

Як пишуть його колеги, Едуард Разлог проходив службу в Головному управлінні ДСНС у Херсонській області з травня 2024 року. В цілому, чоловіка згадують його як відповідального, мужнього та доброзичливого рятувальника, який сумлінно виконував службові обов'язки та завжди був готовий прийти на допомогу.

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Такожу дописі пресслужба ДСНС висловила щирі співчуття рідним, близьким, друзям і колегам загиблого, наголосивши, що пам'ять про Едуарда Разлога та його сина Максима назавжди залишиться в серцях колективу.

"Він назавжди залишиться у пам’яті побратимів як відповідальний, мужній і доброзичливий колега, готовий прийти на допомогу тим, хто її потребує. Сьогодні біль цієї втрати розділяє вся родина ДСНС Херсонщини. Щиро співчуваємо рідним, близьким, друзям та колегам Едуарда. Схиляємо голови у скорботі за ним і його маленьким сином Максимом", — пишуть в публікації.

У коментарі криворізькому виданню "Свої" тренер Академії "Кривбас" Сергій Довгий розповів, що ще цієї неділі 8-річний Максим виходив на поле у складі команди та відзначився двома забитими м'ячами. Після тренування хлопчика забрав батько — рятувальник Едуард Разлог. Уже за кілька хвилин на автозаправці у Широкому їх обох вбив російський дрон.

Нагадаємо, що 3 серпня російські війська завдали удару по автозаправній станції у Широківській громаді Криворізького району. Внаслідок атаки загинули троє людей, на АЗС виникла пожежа, також було пошкоджено автозаправну станцію та кілька автомобілів.

Також Фокус писав, що 1 серпня під час російського обстрілу Києва дорогою до укриття загинули працівниця "Сільпо" Олена Рожнятівська та її 18-річна донька Катерина. У компанії підтвердили їхню загибель та повідомили, що надають родині необхідну допомогу.