Трагедія в Києві: дорогою до укриття загинули мати та її 18-річна донька

У ніч проти 1 серпня під час російського обстрілу Києва дорогою до укриття загинули працівниця "Сільпо" Олена Рожнятівська та її 18-річна донька Катерина.

Про це повідомили на сторінці "Робота в Сільпо".

Олена Рожнятівська працювала менеджеркою проєктів у відділі мерчандайзингу Операційного офісу “Сільпо”. Її донька Катерина також була частиною команди компанії — працювала продавчинею-консультанткою відділу свіжих продуктів у магазині на Дніпровській набережній, 12.

"Це непоправна втрата для всієї нашої команди. Важко знайти слова, які могли б передати біль від їхньої загибелі", — повідомили в компанії.

У "Сільпо" також висловили щирі співчуття рідним, близьким, друзям і колегам загиблих. У компанії зазначили, що підтримують зв'язок із родиною та надають необхідну допомогу.

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Що відомо про обстріл Києва 1 серпня

У ніч проти 1 серпня російські війська завдали балістичного ракетного удару по Києву. За даними ДСНС станом на 06:00, загинули дев'ятеро людей, ще 23 дістали поранення, серед них — четверо дітей.

Руйнування та пожежі зафіксували у Солом'янському, Дарницькому, Шевченківському, Дніпровському та Печерському районах столиці. У Солом'янському районі частково зруйновано п'ятиповерховий житловий будинок, а в Дарницькому пошкоджено адміністративні та нежитлові будівлі, житлові будинки й автомобілі. На місцях ударів працювали рятувальники та екстрені служби, які ліквідовували наслідки атаки й продовжували пошуково-рятувальні роботи.

Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня Росія здійснила масовану атаку на Україну. У передмісті Кривого Рогу загинули шестеро людей, серед яких троє дітей, а у Львові кількість постраждалих перевищила 30 осіб.

Також тієї ночі під російський удар потрапив Київ. У столиці зафіксували руйнування, пожежі та займання в кількох районах міста.