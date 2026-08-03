Трагедия в Киеве: по дороге к укрытию погибли мать и ее 18-летняя дочь

В ночь на 1 августа во время российского обстрела Киева по дороге к укрытию погибли работница "Сильпо" Елена Рожнятовская и ее 18-летняя дочь Екатерина.

Об этом сообщили на странице "Работа в Сильпо".

Елена Рожнятовская работала менеджером проектов в отделе мерчандайзинга Операционного офиса "Сільпо". Ее дочь Екатерина также была частью команды компании — работала продавщицей-консультантом отдела свежих продуктов в магазине на Днепровской набережной, 12.

"Это невосполнимая потеря для всей нашей команды. Трудно найти слова, которые могли бы передать боль от их гибели", — сообщили в компании.

В "Сильпо" также выразили искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам погибших. В компании отметили, что поддерживают связь с семьей и оказывают необходимую помощь.

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Что известно об обстреле Киева 1 августа

В ночь на 1 августа российские войска нанесли баллистический ракетный удар по Киеву. По данным ГСЧС по состоянию на 06:00, погибли девять человек, еще 23 получили ранения, среди них — четверо детей.

Разрушения и пожары были зафиксированы в Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Днепровском и Печерском районах столицы. В Соломенском районе частично разрушен пятиэтажный жилой дом, а в Дарницком повреждены административные и нежилые здания, жилые дома и автомобили. На местах ударов работали спасатели и экстренные службы, ликвидировавшие последствия атаки и продолжавшие поисково-спасательные работы.

Напомним, в ночь на 1 августа Россия совершила массированную атаку на Украину. В пригороде Кривого Рога погибли шесть человек, среди которых трое детей, а во Львове количество пострадавших превысило 30 человек.

Также в ту ночь под российский удар попал Киев. В столице зафиксировали разрушение, пожар и возгорание в нескольких районах города.