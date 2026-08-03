Під Дніпром спалахнула масштабна пожежа: росіяни вдарили по складах з продуктами

Увечері 3 серпня росіяни атакували безпілотниками Дніпропетровську області. Внаслідок ворожого обстрілу спалахнула сильна пожежа у передмісті Дніпра.

Ворог поцілив дронами по складах з продуктами. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у своєму Telegram-каналі.

"Масштабна пожежа у передмісті Дніпра. Через атаку ворожого БпЛА зайнялися склади з продуктами харчування. Інформація про постраждалих уточнюється, — написав посадовець.

Варто зауважити, що перед цим вдень понеділка місцева влада заявляла про пожежу на складах з продуктами у місті. Ще близько 16:00 години в ОВА повідомляли, що ворог вдарив по складах з продуктами у Дніпрі, внаслідок чого спалахнула пожежа. Водночас в ОВА не уточнили, чи увечері стався новий удар по складах, чи це наслідки ще денного обстрілу.

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В ОВА повідомляли про пожежу на складах з продуктами у Дніпрі після атаки РФ

Моніторингові канали пишуть, що ворог, ймовірно, застосував реактивні дрони для удару по складах у передмісті Дніпра. Однак точних даних щодо цього наразі немає.

На місці займання працюють екстрені служби. Всі наслідки та обсяги руйнувань встановлюються.

Нагадаємо, 3 серпня росіяни вбили рятувальника та його 8-річного сина під час удару по АЗС у Дніпропетровській області. Рятувальник у той час перебував у відпустці, внаслідок атаки отримав смертельні поранення.

Також в ОВА повідомляли, що 3 серпня росіяни вдарили по АЗС під Кривим Рогом, внаслідок чого спалахнула сильна пожежа. Внаслідок обстрілу було пошкоджено АЗС та автомобілі.