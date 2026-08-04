Трубу "буквально сплющило": российская ракета "Оникс" повредила газопровод вблизи Одессы (видео)

Российская сверхзвуковая ракета "Оникс" поразила пригород Одессы и нанесла серьёзный ущерб газовой инфраструктуре. Из-за деформации газопровода высокого давления 361 потребитель временно остался без газоснабжения.

Как сообщили на странице АО "Одессагаз" в Facebook, в результате российского ракетного удара был поврежден газопровод высокого давления диаметром 273 мм, что привело к возгоранию.

Несмотря на значительные разрушения, газовикам удалось избежать гораздо более масштабного отключения. Аварийные службы оперативно перенаправили потоки газа по резервным маршрутам, благодаря чему большинство потребителей продолжило получать газ. В то же время 361 абонент пока остается без газоснабжения.

В настоящее время на месте работают аварийные бригады предприятия. Специалисты проводят обследование поврежденного участка, выполняют земляные работы и готовятся к замене разрушенной трубы. Предварительно речь идет о замене около 30 метров стального газопровода, однако окончательный объем ремонта станет известен только после полного осмотра сети.

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В компании пояснили, что сильная взрывная волна и пожар могли повредить не только видимую часть газопровода. Именно поэтому после завершения ремонтных работ специалисты проведут дополнительную приборную проверку подземной сети, чтобы убедиться в её герметичности и безопасности перед возобновлением подачи газа.

После завершения ремонта газоснабжение будет восстанавливаться постепенно. Потребителей, чьи дома в настоящее время остаются без газа, попросили перекрыть краны перед газовыми приборами и дождаться сотрудников АО "Одессагаз", которые обеспечат безопасный запуск газа.

Кроме того, как пишет местное издание "Думская", газовая инфраструктура получила серьезные повреждения именно после попадания российской сверхзвуковой ракеты "Оникс". Корреспондент издания побывал на месте аварии и пообщался с представителями газового предприятия.

В частности, PR-менеджер АО "Одессагаз" Ирина Крисанова сообщила журналистам, что на данный момент невозможно полностью оценить масштабы разрушений, поскольку значительная часть повреждений находится под землей. По её словам, к месту аварии уже прибыла специальная техника, которая приступила к раскопкам. Только после этого станет ясно, какой именно участок трубопровода придётся полностью заменить и когда можно будет возобновить подачу газа.

В то же время в компании надеются завершить основные сварочные работы уже в ближайшее время. Если в ходе обследования не будут выявлены дополнительные повреждения, газоснабжение пострадавшего района планируется полностью восстановить до конца текущей недели.

Кроме того, главный инженер АО "Одессагаз", координирующий работы на месте, рассказал журналистам, что удар фактически помял трубу. По его словам, вместо круглой формы она сильно деформировалась, поэтому восстановить её без замены невозможно. Специалистам придется вырезать поврежденный участок и проложить новый отрезок газопровода. Только после измерения геометрии трубы станет понятно, сколько метров сети необходимо будет полностью заменить.

По предварительным данным, в результате российской атаки пострадали трое мужчин в возрасте 42, 45 и 81 года. Около 17:40 глава Одесской ОГА Олег Кипер уточнил, что число пострадавших возросло до 4. Так, за медицинской помощью обратился еще один 41-летний пострадавший мужчина.

"Еще трое пострадавших госпитализированы. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести", — говорится в его сообщении.

Стоит отметить, что это уже не первый случай повреждения газовой инфраструктуры Одесской области в результате российских атак. Так, 3 августа аварийно-газовая служба АО "Одессагаз" сообщала, что из-за повреждения обломками российских беспилотников газопроводов высокого и среднего давления было приостановлено газоснабжение жителей поселка Затока, а также части села Каролино-Бугаз. По информации предприятия, возобновить подачу газа планируют после завершения ремонтно-восстановительных работ. Ориентировочный срок начала подачи газа потребителям запланирован на 10 августа.

Напомним, что 4 августа Россия нанесла ракетный удар по пригороду Одессы, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура. Тогда власти сообщили о трёх раненых мужчинах, которым потребовалась госпитализация.

Кроме того, Фокус сообщал, что после российских атак море начало выносить на побережье Одессы обломки сбитых беспилотников. Несмотря на предупреждения об опасности, люди подходили к ним, а на одном из видео ребенок даже нес часть дрона.