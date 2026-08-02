В Одессе на берег вынесло обломки дрона: ребенок утащил с собой часть беспилотника (видео)

В Одессе на море отдыхающие вылавливают обломки сбитых российских дронов, которыми оккупанты ежедневно обстреливают город и область.

В местных пабликах появились кадры, на которых один из таких сбитых дронов прибило к берегу. Он сделан из пенопласта и фанеры, и на нем не видно боевой части.

Предположительно, это "Гербера", которую российская армия использует для истощения украинской ПВО прежде, чем запустить ударные дроны с боевой частью. Такие беспилотники россияне изначально создавали в качестве "обманки". Он также используется для визуального наблюдения, а еще может служить ретранслятором связи для других беспилотников.

Ряд модификаций оснащается боевой частью с дистанционным взрывателем, активируемым в полете при приближении к цели.

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Несмотря на многочисленные предупреждения властей для отдыхающих о том, что нельзя приближаться к подобным объектам, поскольку они могут сдетонировать, как видно на опубликованных кадрах, мужчины окружили обломки, которые прибило к берегу, а затем появились кадры, где ребенок несет часть корпуса этого дрона по лестнице.

Отметим, что туристов, несмотря на постоянную опасность с воздуха, на одесских пляжах хватает. Буквально на днях один из них опубликовал видео сбития "Шахеда" прямо над морем.

Сегодня же очевидцы сообщили о том, что на пляже в Грибовке сдетонировала морская мина, а вчера мину нашли на Ланжероне.

Официально в Одесской области пляжи не открывались, и отдыхающие ходят туда на свой страх и риск. На протяжении лета уже неоднократно фиксировались случа, когда люди гибли.. Например, в Одессе осколок сбитого "Шахеда" попал девушке, которая загорала на гамаке, в шею, и она скончалась.

В Грибовке после детонации морской мины погиб мужчина.

Наопомним, в Измаильском районе ребенка унесло на матрасе в море. К счастью, его, а также его дядю и еще одного мужчину, который бросился им на помощь, удалось доставить на берег в целости и сохранности.