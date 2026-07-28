Ребенка унесло в море на матрасе: одесские спасатели опасаются мин и ждут разрешения военных

В Каролино-Бугазе Измаильского района Одесской области девятилетнего ребенка унесло ветром в море на матрасе.

Родной дядя мальчика поплыл ему на помощь, однако обоих течением отнесло еще дальше, сообщает Telegram-канал "Одесса.Инфо", публикуя видео, присланное очевидцами.

По словам отдыхающих, полицейские, которых вызвали на место происшествия, якобы сказали, что ничего пока не могут поделать, поскольку это заминированная территория.

Информацию о случившемся передали военным и теперь ждут от них разрешения выйти в море.

Один из отдыхавших не стал ждать, взял свой сапборд и поплыл за ребенком и его отцом.

"Они там уже 3 часа. Кажется, он подплыл к ним и закрепил матрас на доске, но не может выплыть из-за течения и ветра", — говорится в публикации. Также авторы отмечают, что мальчик пришел на пляж с дядей и тетей, без родителей.

Відео дня

В полиции официального комментария по ситуации на момент написания материала пока не было.

Пляжи Каролино-Бугаза в Одесской области официально остаются закрытыми из-за минной опасности, однако, как сообщает "Суспільне", люди купаются, загорают, а отели почти полностью забронированы.

Отметим, что в конце июня на стихийном пляже в Сычавке Лиманского района, где купание запрещено, 10-летнюю девочку на надувном круге тоже унесло в море. Ребенка искали три недели. К сожалению, чуда не произошло, и ее тело нашли у берега в районе Пивденного.

Ранее сообщалось, что в куротной Грибовке Овидиопольского района Одесской области сдетонирована морская мина, выброшенная на берег.