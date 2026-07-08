Чуда не произошло: в Одесской области завершены поиски девочки, унесенной в море на круге

Спустя три недели в Одесской области нашли тело 10-летней Софии Потемкиной.

Его обнаружили местные жители накануне, 7 июля, у берега в районе Пивденного. Правоохранители подтвердили, что это девочка, которую разыскивали. Тело направили на судмедэкспертизу, сообщили в полиции.

София пропала 19 июня. Ребенок вместе с прабабушкой отдыхал на стихийном пляже в Сычавке Лиманского района, где купание запрещено.

Из-за сильного порыва ветра и течения круг вместе с девочкой унесло в открытое море. Прабабушка пыталась помочь ребенку, но не смогла: круг слишком быстро оказался на глубине.

Девочке не удалось выжить в открытом море Фото: Нацполиция Украины

На поиски пропавшей были подняты все экстренные службы, которые прочесывали берег, ее искали водолазы, применялись подводные и летающие дроны. По состоянию на 21 июня было обследовано 6 км берега, 210 га водной поверхности и 4,6 га дна.

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Полиция возбудила уголовное дело по факту исчезновения ребенка по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в марте 2026 года в Харькове произошла трагедия: во время отдыха группа детей провалилась под лед, и на помощь были вызваны сотрудники ГСЧС.

Также сообщалось, что в Киевской области 11-летнего мальчика засыпало песком во время игр на песчаной насыпи. Спасти его не удалось.