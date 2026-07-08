Дива не сталося: в Одеській області завершено пошуки дівчинки, яку віднесло в море на крузі

Через три тижні в Одеській області знайшли тіло 10-річної Софії Потьомкіної.

Його виявили місцеві мешканці напередодні, 7 липня, біля берега в районі Південного. Правоохоронці підтвердили, що це дівчинка, яку розшукували. Тіло направили на судово-медичну експертизу, повідомили в поліції.

Софія зникла 19 червня. Дитина разом із прабабусею відпочивала на стихійному пляжі в Сичавці Лиманського району, де купання заборонено. Через сильний порив вітру та течію коло разом із дівчинкою віднесло у відкрите море. Прабабуся намагалася допомогти дитині, але не змогла: круг надто швидко опинився на глибині.

Дівчинці не вдалося вижити у відкритому морі Фото: Нацполiцiя Украiни

Для пошуків зниклої були задіяні всі екстрені служби, які прочісували берег; її шукали водолази, використовувалися підводні та літаючі дрони. Станом на 21 червня було обстежено 6 км берега, 210 га водної поверхні та 4,6 га дна.

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Поліція порушила кримінальну справу за фактом зникнення дитини відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у березні 2026 року в Харкові сталася трагедія: під час відпочинку група дітей провалилася під лід, і на допомогу були викликані співробітники ДСНС.

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