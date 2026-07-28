Дитину віднесло в море на матраці: одеські рятувальники побоюються мін і чекають дозволу військових

У Кароліно-Бугазі Ізмаїльського району Одеської області вітер відніс дев'ятирічну дитину в море на матраці.

Рідний дядько хлопчика кинувся йому на допомогу, однак течія віднесла їх обох ще далі, повідомляє Telegram-канал "Одеса.Інфо", опублікувавши відео, надіслане очевидцями.

За словами відпочивальників, поліцейські, яких викликали на місце події, нібито сказали, що поки що нічого не можуть вдіяти, оскільки це замінована територія. Інформацію про те, що сталося, передали військовим, і тепер чекають від них дозволу вийти в море.

Один із відпочивальників не став чекати, взяв свій сапборд і поплив за дитиною та її батьком.

"Вони там уже 3 години. Здається, він підплив до них і закріпив матрац на дошці, але не може виплисти через течію та вітер", — йдеться у публікації. Також автори зазначають, що хлопчик прийшов на пляж із дядьком і тіткою, без батьків.

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На момент написання статті поліція ще не надала офіційного коментаря щодо цієї ситуації.

Пляжі Кароліно-Бугаза в Одеській області офіційно залишаються закритими через мінну небезпеку, проте, як повідомляє "Суспільне", люди купаються, засмагають, а готелі майже повністю заброньовані.

Зазначимо, що наприкінці червня на стихійному пляжі в Сичавці Ліманського району, де купання заборонено, 10-річну дівчинку на надувному крузі також знесло в море. Дитину шукали три тижні. На жаль, дива не сталося, і її тіло знайшли біля берега в районі Південного.

Раніше повідомлялося, що в курортній Грибівці Овідіопольського району Одеської області вибухнула морська міна, яку винесло на берег.