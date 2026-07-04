На пляже в Одесской области прогремел взрыв (видео)

Несмотря на многочисленные предупреждения спасателей об опасности купания в Черном море из-за постоянных обстрелов Одесской области, а также опасности, что в воде может всплыть боеприпас или мина, люди все же рискуют и идут на пляжи.

Очередным подтверждением слов спасателей и властей стал сегодняшний взрыв мины в куротной Грибовке Овидиопольского района Одесской области, пишет "Думская".

На кадрах, облетевших паблики, видно, как практически на самом берегу происходит взрыв. По информации очевидцев, взорвалась мина, которую в результате сильного ветра вынесло к берегу.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Отметим, что в июне 2022 года в Грибовке во время купания от детонации морской мины погиб 50-летний мужчина. Он зашел в воду, несмотря на действующие запреты, и поплатился за это жизнью.

23 июня этого года Одесса подверглась атаке беспилотников, и жертвой налета стала девушка из Киева, которая просто пришла отдохнуть на пляж. 26-летняя Дарья К. получила ранение в шею осколком упавшего дрона и скончалась от полученной травмы.

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Сейчас, когда в Украине воцарилась жара, городские пляжи в Одессе и Киеве переполнены отдыхающими.

Напомним, под Киевом на пляже заметили змею.

Также сообщалось, что ни на одном из киевских пляжей нет укрытий.