Ни на одном из киевских пляжей нет укрытий: в КП "Плесо" объяснили, где безопаснее купаться

В Киеве нет пляжей с мобильными укрытиями. Чтобы отдых жителей и гостей столицы у воды проходил более безопасно, следует выбирать места для купания возле станций метро, считают чиновники.

Ни один из 15 муниципальных пляжей в Киеве не оборудован укрытием. Об этом "Новости.LIVE" рассказал директор по вопросам развития зон рекреации и безопасности на водных объектах коммунального предприятия "Плесо" Константин Пигуля.

По его словам, самыми безопасными в случае воздушной угрозы являются пляжи, расположенные рядом со станциями метро, которые могут служить укрытием.

В Оболонском, Днепровском и Деснянском районах ближайшие укрытия расположены примерно в 500–1000 метрах от зоны отдыха, — рассказал он.

В настоящее время в Киеве действуют 15 муниципальных пляжей, на территории которых контролируется качество воды, работают спасательные посты, проводится регулярная уборка и функционируют душевые, туалеты и питьевые фонтанчики.

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Пляжи Киева Фото: скриншот

"Остров Оболонский";

"Чорторой";

"Троещина";

"Радужный";

"Веселка";

"Венеция";

"Молодежный";

"Дитский";

"Передмисна Слобидка";

"Золотой";

"Галерный";

"Пуща-Водица";

"Тельбин";

"Вербный";

"Центральный".

Кроме того, на информационных стендах на пляжах указаны маршруты к ближайшим капитальным укрытиям, куда необходимо направляться при сигналах воздушной тревоги.

Стоит отметить, что Совет обороны Киева принял решение не открывать в 2026 году официальный пляжный сезон. Такое решение было принято с учетом ситуации с безопасностью и необходимости избегать массовых скоплений людей.

Качество воды на пляжах Киева соответствует норме Фото: из открытых источников

В то же время, по информации ГУ "Киевский городской ЦКПХ МЗ", в пределах допустимых показателей находится вода на пляжах "Центральный", "Передгородская слободка", "Молодежный", "Золотой", "Венеция", "Детский", "Радуга", "Галерный", "Чорторой", "Радуга" (озеро Радужное), "Троещина" (река Десенка), а также на озерах Тельбин и Вербное, в заливе "Наталка" (остров Оболонский) и на пруду "Гаращиха" (Пуща-Водица).

Напомним, 12 июня в Одессе официально стартовал пляжный сезон. Безопасными признаны 13 зон отдыха.

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