Ни на одном из киевских пляжей нет укрытий: в КП "Плесо" объяснили, где безопаснее купаться
В Киеве нет пляжей с мобильными укрытиями. Чтобы отдых жителей и гостей столицы у воды проходил более безопасно, следует выбирать места для купания возле станций метро, считают чиновники.
Ни один из 15 муниципальных пляжей в Киеве не оборудован укрытием. Об этом "Новости.LIVE" рассказал директор по вопросам развития зон рекреации и безопасности на водных объектах коммунального предприятия "Плесо" Константин Пигуля.
По его словам, самыми безопасными в случае воздушной угрозы являются пляжи, расположенные рядом со станциями метро, которые могут служить укрытием.
В Оболонском, Днепровском и Деснянском районах ближайшие укрытия расположены примерно в 500–1000 метрах от зоны отдыха, — рассказал он.
В настоящее время в Киеве действуют 15 муниципальных пляжей, на территории которых контролируется качество воды, работают спасательные посты, проводится регулярная уборка и функционируют душевые, туалеты и питьевые фонтанчики.
- "Остров Оболонский";
- "Чорторой";
- "Троещина";
- "Радужный";
- "Веселка";
- "Венеция";
- "Молодежный";
- "Дитский";
- "Передмисна Слобидка";
- "Золотой";
- "Галерный";
- "Пуща-Водица";
- "Тельбин";
- "Вербный";
- "Центральный".
Кроме того, на информационных стендах на пляжах указаны маршруты к ближайшим капитальным укрытиям, куда необходимо направляться при сигналах воздушной тревоги.
Стоит отметить, что Совет обороны Киева принял решение не открывать в 2026 году официальный пляжный сезон. Такое решение было принято с учетом ситуации с безопасностью и необходимости избегать массовых скоплений людей.
В то же время, по информации ГУ "Киевский городской ЦКПХ МЗ", в пределах допустимых показателей находится вода на пляжах "Центральный", "Передгородская слободка", "Молодежный", "Золотой", "Венеция", "Детский", "Радуга", "Галерный", "Чорторой", "Радуга" (озеро Радужное), "Троещина" (река Десенка), а также на озерах Тельбин и Вербное, в заливе "Наталка" (остров Оболонский) и на пруду "Гаращиха" (Пуща-Водица).
Напомним, 12 июня в Одессе официально стартовал пляжный сезон. Безопасными признаны 13 зон отдыха.
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