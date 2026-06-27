Жоден пляж Києва не має укриття: у КП "Плесо" пояснили, де безпечніше купатися

У Києві відсутні пляжі з мобільними укриттями. Аби відпочинок містян та гостей столиці біля води проходив більш безпечно, варто шукати місце для купання біля станцій метро, вважають посадовці.

Жоден з 15-ти муніципальних пляжів в Києві не облаштований укриттям. Про це "Новини.LIVE" розповів директор з питань розвитку зон рекреації та безпеки на водних об’єктах комунального підприємства "Плесо" Костянтин Пігуля.

За його словами, найбезпечнішими під час повітряних загроз є пляжі, які розташовані поблизу станцій метрополитену, які можуть працювати як укриття.

В Оболонському, Дніпровському, Деснянському районах найближчі укриття розташовані приблизно за 500-1000 метрів від зони відпочинку, — розповів він.

Наразі у Києві діють 15 муніципальних пляжів, на території яких контролюють якість води, працюють рятувальні пости, проводиться регулярне прибирання та функціонують душові, вбиральні та питні фонтанчики.

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Пляжі Києва Фото: скріншот

"Острів Оболонський";

"Чорторий";

"Троєщина";

"Райдужний";

"Веселка";

"Венеція";

"Молодіжний";

"Дитячий";

"Передмістна Слобідка";

"Золотий";

"Галерний";

"Пуща-Водиця";

"Тельбін";

"Вербний";

"Центральний".

Також на інформаційних стендах на пляжах вказані маршрути до найближчих капітальних укриттів, куди необхідно прямувати під час сигналів повітряної тривоги.

Варто зазначити, що Рада оборони Києва вирішила не відкривати у 2026 році офіційний пляжний сезон. Таке рішення ухвалено з огляду на безпекову ситуацію та необхідність уникати масових скупчень людей.

Якість води на пляжах Києва відповідає нормі Фото: з відкритих джерел

Водночас, за інформацією ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ", у межах допустимих показників перебуває вода на пляжах "Центральний", "Передмісна слобідка", "Молодіжний", "Золотий", "Венеція", "Дитячий", "Веселка", "Галерний", "Чорторий", "Радуга" (озеро Райдужне), "Троєщина" (річка Десенка), а також на озерах Тельбін і Вербне, у затоці "Наталка" (острів Оболонський) та на ставку "Гаращиха" (Пуща-Водиця).

Нагадаємо, 12 червня в Одесі офіційно стартував пляжний сезон. Безпечними визнано 13 зон відпочинку.

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