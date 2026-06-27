RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Україна Російсько-українська війна

Жоден пляж Києва не має укриття: у КП "Плесо" пояснили, де безпечніше купатися

київ пляж
Пляжі Києва не облаштовані мобільними укриттями | Фото: з відкритих джерел

У Києві відсутні пляжі з мобільними укриттями. Аби відпочинок містян та гостей столиці біля води проходив більш безпечно, варто шукати місце для купання біля станцій метро, вважають посадовці.

Жоден з 15-ти муніципальних пляжів в Києві не облаштований укриттям. Про це "Новини.LIVE" розповів директор з питань розвитку зон рекреації та безпеки на водних об’єктах комунального підприємства "Плесо" Костянтин Пігуля.

За його словами, найбезпечнішими під час повітряних загроз є пляжі, які розташовані поблизу станцій метрополитену, які можуть працювати як укриття.

В Оболонському, Дніпровському, Деснянському районах найближчі укриття розташовані приблизно за 500-1000 метрів від зони відпочинку, — розповів він.

Наразі у Києві діють 15 муніципальних пляжів, на території яких контролюють якість води, працюють рятувальні пости, проводиться регулярне прибирання та функціонують душові, вбиральні та питні фонтанчики.

Відео дня
київ пляж
Пляжі Києва
Фото: скріншот
  • "Острів Оболонський";
  • "Чорторий";
  • "Троєщина";
  • "Райдужний";
  • "Веселка";
  • "Венеція";
  • "Молодіжний";
  • "Дитячий";
  • "Передмістна Слобідка";
  • "Золотий";
  • "Галерний";
  • "Пуща-Водиця";
  • "Тельбін";
  • "Вербний";
  • "Центральний".

Також на інформаційних стендах на пляжах вказані маршрути до найближчих капітальних укриттів, куди необхідно прямувати під час сигналів повітряної тривоги.

Варто зазначити, що Рада оборони Києва вирішила не відкривати у 2026 році офіційний пляжний сезон. Таке рішення ухвалено з огляду на безпекову ситуацію та необхідність уникати масових скупчень людей.

Якість води на пляжах Києва відповідає нормі
Фото: з відкритих джерел

Водночас, за інформацією ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ", у межах допустимих показників перебуває вода на пляжах "Центральний", "Передмісна слобідка", "Молодіжний", "Золотий", "Венеція", "Дитячий", "Веселка", "Галерний", "Чорторий", "Радуга" (озеро Райдужне), "Троєщина" (річка Десенка), а також на озерах Тельбін і Вербне, у затоці "Наталка" (острів Оболонський) та на ставку "Гаращиха" (Пуща-Водиця).

Нагадаємо, 12 червня в Одесі офіційно стартував пляжний сезон. Безпечними визнано 13 зон відпочинку.

Також Фокус розповідав, скільки коштуватиме відпочинок на морі на популярних курортах у 2026 році.