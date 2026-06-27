Жоден пляж Києва не має укриття: у КП "Плесо" пояснили, де безпечніше купатися
У Києві відсутні пляжі з мобільними укриттями. Аби відпочинок містян та гостей столиці біля води проходив більш безпечно, варто шукати місце для купання біля станцій метро, вважають посадовці.
Жоден з 15-ти муніципальних пляжів в Києві не облаштований укриттям. Про це "Новини.LIVE" розповів директор з питань розвитку зон рекреації та безпеки на водних об’єктах комунального підприємства "Плесо" Костянтин Пігуля.
За його словами, найбезпечнішими під час повітряних загроз є пляжі, які розташовані поблизу станцій метрополитену, які можуть працювати як укриття.
В Оболонському, Дніпровському, Деснянському районах найближчі укриття розташовані приблизно за 500-1000 метрів від зони відпочинку, — розповів він.
Наразі у Києві діють 15 муніципальних пляжів, на території яких контролюють якість води, працюють рятувальні пости, проводиться регулярне прибирання та функціонують душові, вбиральні та питні фонтанчики.
- "Острів Оболонський";
- "Чорторий";
- "Троєщина";
- "Райдужний";
- "Веселка";
- "Венеція";
- "Молодіжний";
- "Дитячий";
- "Передмістна Слобідка";
- "Золотий";
- "Галерний";
- "Пуща-Водиця";
- "Тельбін";
- "Вербний";
- "Центральний".
Також на інформаційних стендах на пляжах вказані маршрути до найближчих капітальних укриттів, куди необхідно прямувати під час сигналів повітряної тривоги.
Варто зазначити, що Рада оборони Києва вирішила не відкривати у 2026 році офіційний пляжний сезон. Таке рішення ухвалено з огляду на безпекову ситуацію та необхідність уникати масових скупчень людей.
Водночас, за інформацією ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ", у межах допустимих показників перебуває вода на пляжах "Центральний", "Передмісна слобідка", "Молодіжний", "Золотий", "Венеція", "Дитячий", "Веселка", "Галерний", "Чорторий", "Радуга" (озеро Райдужне), "Троєщина" (річка Десенка), а також на озерах Тельбін і Вербне, у затоці "Наталка" (острів Оболонський) та на ставку "Гаращиха" (Пуща-Водиця).
Нагадаємо, 12 червня в Одесі офіційно стартував пляжний сезон. Безпечними визнано 13 зон відпочинку.
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