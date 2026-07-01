Под Киевом на пляже заметили змею: свободно ползала среди отдыхающих (видео)

В Ирпене Киевской области отдыхающие заметили змею на пляже, сообщили в сети. Пресмыкающееся извивалось на песке среди людей, шезлонгов и пляжных полотенец, пока его не заметили и не разбежались во все стороны. Как люди отреагировали на змею, появившуюся во время отдыха на пляже?

Женщина заметила змею, которая ползла в сторону одного из отдыхающих, и заставила его встать, чтобы спастись от возможной угрозы, говорится в сообщении в местном Telegram-канале "Это Ирпень, Гриша". Мужчина, который спокойно загорал на полотенце, вскочил на ноги, когда заметил пресмыкающееся, извивавшееся на расстоянии вытянутой руки.

Публикация об инциденте на пляже в Ирпене появилась в сети около 10 часов 1 июля. Указывается, что змею заметили в зоне отдыха СМУ (район "Строительно-монтажного управления" на въезде в Киев). На видео слышно, как женщина обращается к отдыхающему, говоря: "Мужчина, рядом с вами змея!". Отдыхающий сначала оглядывается, не понимая, в чём дело, а затем встаёт на ноги и разглядывает пресмыкающееся. Помимо 20-секундной записи в посте также есть фото существа, замеченного на пляже в Ирпене: не указано, что произошло со змеей дальше — её отпустили или нет.

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Змеи в Украине — как выглядит пресмыкающееся, замеченное на пляже в Ирпене Фото: Telegram

В Telegram-канале заверили, что рептилия не представляет опасности: это не гадюка или какая-то другая ядовитая змея, а уж.

Среди комментариев, появившихся в ответ на видео со змеей на пляже в Ирпене, многие согласились, что это действительно может быть уж. Впрочем, одни уточняли, что это водяной уж, а другие предупреждали, что не всё так однозначно и следует быть осторожными.

Змеи в Украине — комментарии по поводу ужа на пляже в Ирпене Фото: Скриншот

Змеи в Украине — подробности

Об активизации змей в летний сезон говорится в репортаже СМИ "Киев 24", который вышел 19 июня 2026 года. Выяснилось, что "летом наступает пик активности пресмыкающихся" и что их заметили на пляжах Одессы, в Гидропарке Киева, а также в зонах отдыха Прикарпатья. Спасатели, на которых ссылаются в репортаже, объяснили, как вести себя, чтобы быть в безопасности. Среди правил безопасности — ходить в брюках, смотреть под ноги и не дразнить змей, слышно на видео.

Между тем 26 июня о змеях в Украине рассказал герпетолог, научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Алексей Марущак в интервью СМИ "Телеграф". Учёный подтвердил, что летом отдыхающие действительно боятся встретить змею в воде, поскольку их могут укусить. По словам Марущака, такая вероятность очень низкая, поскольку змеи, попадая в воду, избегают людей, ведут себя очень осторожно и занимаются поиском пищи. Также герпетолог уточнил, что чаще всего речь идет о водяной уже, которого можно узнать по шахматным пятнам на теле, из-за чего его путают с гадюкой.

Отметим, что на портале Государственной экологической инспекции указано, что в Украине обитают 10 видов змей и "среди них нет ни одной смертельно ядовитой". Также эксперты привели характерные признаки четырёх наиболее распространённых пресмыкающихся: ужа обыкновенного, ужа водяного, полоза сарматского и полоза желтобрюхого.

Отметим, что в мае Фокус писал о самой большой змее Украины — о желтобрюхом полозе. Алексей Марущак рассказал, что эта змея достигает двух метров в длину, может укусить, но укус не ядовит.

Напоминаем: герпетолог сообщил, что в Украине в центре городов можно увидеть питонов, удавов и кобр: почему так происходит.