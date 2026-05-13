В Украине находят питонов, удавов и кобр посреди городов: герпетолог объяснил странное явление

В Украине ежегодно фиксируют случаи, когда на улицах городов находят экзотических змей, которых ранее содержали в домашних условиях. Среди рептилий, которые оказываются под открытым небом, — питоны, удавы, маисовые полозы и даже королевская кобра.

Такие случаи остаются единичными — речь идет о животных, которых люди раньше держали дома, но впоследствии они либо сбежали, либо владельцы сами выпустили их на улицу, сообщил герпетолог, младший научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Алексей Марущак в комментарии "Телеграфу".

Он пояснил, что экзотических рептилий почти невозможно встретить в дикой природе или лесу, однако в городах подобные случаи случаются регулярно. По его словам, еще до 2010 года в Украине был популярным рынок экзотических рептилий. Люди активно покупали необычных животных, держали их дома, но впоследствии часто избавлялись от них или теряли из-за недосмотра.

Відео дня

"Каждый год у нас есть там один, два, три случая, когда люди находят сетчатых питонов, удавов одиночно где-то в городе преимущественно, потому что далеко они не заползают. Но находят и, к сожалению, уже мертвыми", — рассказал Марущак.

Специалист отметил, что главной причиной гибели экзотических змей являются климатические условия. Из-за низких температур рептилии не могут выжить на улице. Также он привел пример с 2021 года, когда в Шостке Сумской области возле свалок нашли королевскую кобру. Змея замерзла и погибла. Марущак добавил, что в Украине регулярно убегают и менее опасные экзотические змеи.

"Регулярно у людей убегают маисовые полозы, молочные змеи или что-то такое, которые тоже являются экзотикой. Ну и удавы с питонами тоже не редкость", — отметил герпетолог.

Напомним, что Алексей Марущак рассказал о желтобрюхом полозе — самой большой змее Украины и Европы, которая может вырастать до двух метров. По словам специалиста, пресмыкающееся способно задушить небольшую собаку, хотя не является ядовитым. Полоз желтобрюхий обитает преимущественно в степных районах Украины и занесен в Красную книгу.

Ранее мы также информировали, что пограничная служба Индии начала изучать возможность использования змей и крокодилов для охраны границы с Бангладеш. Идею предложили из-за сложного рельефа, наводнений и проблем с незаконным пересечением границы на речных участках.