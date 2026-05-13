В Україні знаходять пітонів, удавів та кобр посеред міст: герпетолог пояснив дивне явище

В Україні щороку фіксують випадки, коли на вулицях міст знаходять екзотичних змій, яких раніше утримували в домашніх умовах. Серед рептилій, які опиняються просто неба, — пітони, удави, маїсові полози та навіть королівська кобра.

Такі випадки залишаються поодинокими – йдеться про тварин, яких люди раніше тримали вдома, але згодом вони або втекли, або власники самі випустили їх на вулицю, повідомив герпетолог, молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Олексій Марущак у коментарі “Телеграфу”.

Він пояснив, що екзотичних рептилій майже неможливо зустріти в дикій природі чи лісі, однак у містах подібні випадки трапляються регулярно. За його словами, ще до 2010 року в Україні був популярним ринок екзотичних рептилій. Люди активно купували незвичних тварин, тримали їх удома, але згодом часто позбувалися їх або втрачали через недогляд.

“Щороку у нас є там один, два, три випадки, коли люди знаходять сітчастих пітонів, удавів поодиноко десь в місті переважно, тому що далеко вони не заповзають. Але знаходять і, на жаль, уже мертвими”, — розповів Марущак.

Фахівець наголосив, що головною причиною загибелі екзотичних змій є кліматичні умови. Через низькі температури рептилії не можуть вижити на вулиці. Також він навів приклад із 2021 року, коли у Шостці Сумської області біля смітників знайшли королівську кобру. Змія замерзла та загинула. Марущак додав, що в Україні регулярно тікають і менш небезпечні екзотичні змії.

“Регулярно у людей тікають маїсові полози, молочні змії чи щось таке, які теж є екзотикою. Ну і удави з пітонами теж не рідкість”, — зазначив герпетолог.

