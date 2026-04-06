Рови з крокодилами та зміями: в Індії придумали, як захистити кордон

Фраза "рів із крокодилами на кордоні" скоро може матеріалізуватися в Індії вздовж кордону з Бангладеш.

Прикордонна служба безпеки (BSF) розпорядилася вивчити можливість використання змій і крокодилів у прикордонних річках, повідомляє The Hindu з посиланням на службове розпорядження прикордонників, яке є в редакції.

Згідно з внутрішнім повідомленням BSF, польовим підрозділам Прикордонної служби безпеки (BSF) було доручено вивчити можливість використання рептилій, таких як змії та крокодили, у річкових ділянках уздовж кордону з Бангладеш для запобігання проникненню і злочинній діяльності.

"Використання рептилій відповідає вказівкам міністра внутрішніх справ Аміта Шаха. Можливість розміщення рептилій (таких як змії або крокодили) у вразливих річкових ділянках має бути вивчена і розглянута з оперативного погляду", — ідеться в ньому.

BSF — основна прикордонна сила, що охороняє кордони з Бангладеш і Пакистаном. Значні ділянки східного кордону з Бангладеш схильні до повеней, а топографія ускладнює зведення фізичних огорож. Оскільки ці райони густо населені, використання рептилій може становити значний ризик для жителів сіл по обидва боки кордону, особливо під час повеней.

Згідно зі звітом Постійного парламентського комітету у внутрішніх справах від 17 березня 2026 року, із загальної протяжності кордону з Бангладеш у 4096,7 км уряд схвалив будівництво огорож на 3326,14 км.

З цієї відстані наразі обгороджено 2954,56 км. Близько 371 км від загальної затвердженої протяжності кордону ще належить обгородити.

Згідно з річним звітом Міністерства внутрішніх справ за 2024-2025 роки, індійсько-бангладеський кордон пролягає через важкодоступну місцевість, таку як пагорби, річки і долини, проте BSF "цілодобово сумлінно виконує свої обов'язки щодо припинення незаконної транскордонної діяльності та незаконної міграції з Бангладеш".

