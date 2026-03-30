Польща побудує електронний бар'єр на кордоні з Україною: деталі

Приблизно 450 млн злотих планує витратити Польща на спорудження технологічного електронного бар'єру на кордоні з Україною на ділянці, яка перебуває у віданні Надбужанського прикордонного підрозділу.

Це робиться для того, щоб підвищити національну безпеку та ефективно запобігти незаконним перетинанням кордону. Процес пошуку підрядника тільки почався, повідомляє RMF24.

Проєкт передбачає прокладання підземних кабелів для виявлення сейсмічних коливань, волоконно-оптичних кабелів для передавання даних і силових кабелів. Будуть встановлені наземні стовпи з камерами денного і тепловізійного спостереження, що забезпечують цілодобове спостереження за територією.

Усі дані з системи передаватимуться безпосередньо в центр спостереження у штабі підрозділу для аналізу співробітниками прикордонної служби. Це рішення дасть змогу оперативно реагувати на будь-які спроби незаконного перетину кордону та інші загрози.

Щодо того, хто фінансуватиме цей проєкт, то питання поки що відкрите. Передбачається, що інвестиційні витрати покриють кілька джерел, серед яких — програма ЄС SAFE. Це фінансовий інструмент ЄС, що підтримує держави-члени, які бажають інвестувати в оборонне промислове виробництво шляхом спільних закупівель, зосереджуючись на пріоритетних можливостях.

Однак реалізація цієї програми в Польщі зіткнулася з перешкодою у вигляді президентського вето. Наразі тривають інтенсивні консультації для забезпечення решти коштів для проєкту.

Наразі також невідомі дати початку робіт, оскільки вони залежатимуть від вибору підрядників і наявності фінансування.

Інтерес до проєкту високий, але остаточне рішення залежатиме від фінансових ресурсів і відповідності суворим технологічним вимогам. Тендер передбачає можливість розірвання договору в разі відсутності достатнього фінансування.

Рішення про будівництво електронного бар'єру було ухвалено у зв'язку зі зростаючою загрозою, спричиненою збройною агресією Росії проти України. Служби безпеки наголошують, що ситуація за східним кордоном Польщі "динамічна", а діяльність злочинних угруповань і почастішання актів саботажу в країні вимагають рішучих превентивних заходів.

Бар'єр покликаний не тільки перешкоджати незаконному перетину кордону, а й підвищити ефективність виявлення та реагування на будь-які інциденти, що можуть загрожувати національній безпеці.

Сьогодні ж Польща запустить у космос другий супутник MikroSAR у складі угруповання POLSARIS.

POLSARIS, або Польська система радіолокаційної розвідки, — це перше польське угруповання радіолокаційних супутників Збройних сил Польщі. Воно є частиною ширшого процесу нарощування національних супутникових можливостей.

До 2027 року на орбіті планується розмістити 12 радіолокаційних супутників, і з додаванням нових супутників Польща матиме один із найбільших у Європі потенціалів такого типу.

