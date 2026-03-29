Зміцнення національної безпеки": Польща анонсувала запуск супутника

30 березня Польща запустить у космос другий супутник MikroSAR у складі угруповання POLSARIS. Країна має намір стати європейським лідером у цій сфері.

Це ще один дуже конкретний крок на шляху до створення незалежних можливостей супутникової розвідки для Збройних сил Польщі — таких, що працюють незалежно від погоди і часу доби, написав у Х міністр національної оборони Польщі Цезарій Томчик.

"На практиці це означає: поліпшену ситуаційну обізнаність, швидші рішення і відчутне зміцнення національної безпеки", — наголосив чиновник.

POLSARIS, або Польська система радіолокаційної розвідки, — це перше польське угруповання радіолокаційних супутників Збройних сил Польщі. Воно є частиною ширшого процесу нарощування національних супутникових можливостей.

Перший польський радіолокаційний супутник, придбаний у рамках програми MikroSAR, було запущено 28 листопада минулого року, він розпочав збір зображень 2 грудня.

"Ми вже замовили три супутники у компанії Iceye, і незабаром маємо отримати четвертий, а сама рамкова угода передбачає шість", — сказав тоді полковник Лєшек Пашковський, керівник Агентства геопросторової розвідки і супутникових послуг.

SAR (Synthetic Aperture Radar) — це технологія, що використовує синтетичний радар у супутниках. Цей радар посилає короткі мікрохвильові імпульси в бік Землі, потім об'єднує і обробляє їхні відбиття, створюючи деталізовані зображення з роздільною здатністю до 25 см на піксель. Передане зображення є монохромним, оскільки супутники SAR не використовують видиме світло. Завдяки цій технології військовий супутник може "бачити" вдень і вночі, крізь хмари, дим і туман.

До 2027 року на орбіті планується розмістити 12 радіолокаційних супутників, і з додаванням нових супутників Польща матиме один із найбільших у Європі потенціалів такого типу. Поточні оптоелектронні програми POLEOS і MikroGlob також сприяють розширенню польського супутникового угруповання.

