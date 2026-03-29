Укрепление национальной безопасности": Польша анонсировала запуск спутника

30 марта Польша запустит в космос второй спутник MikroSAR в составе группировки POLSARIS. Страна намерена стать европейским лидером в этой сфере.

Это еще один очень конкретный шаг на пути к созданию независимых возможностей спутниковой разведки для Вооруженных сил Польши – работающих независимо от погоды и времени суток, написал в Х министр национальной обороны Польши Цезарий Томчик.

"На практике это означает: улучшенную ситуационную осведомленность, более быстрые решения и ощутимое укрепление национальной безопасности", — подчеркнул чиновник.

POLSARIS, или Польская система радиолокационной разведки, — это первая польская группировка радиолокационных спутников Вооруженных сил Польши. Она является частью более широкого процесса наращивания национальных спутниковых возможностей.

Відео дня

Первый польский радиолокационный спутник, приобретенный в рамках программы MikroSAR, был запущен 28 ноября прошлого года и начал сбор изображений 2 декабря.

"Мы уже заказали три спутника у компании Iceye, и вскоре должны получить четвертый, а само рамочное соглашение предусматривает шесть", — сказал тогда полковник Лешек Пашковский, руководитель Агентства геопространственной разведки и спутниковых услуг.

SAR (Synthetic Aperture Radar) — это технология, использующая синтетический радар в спутниках. Этот радар посылает короткие микроволновые импульсы в сторону Земли, затем объединяет и обрабатывает их отражения, создавая детализированные изображения с разрешением до 25 см на пиксель. Передаваемое изображение является монохромным, поскольку спутники SAR не используют видимый свет. Благодаря этой технологии военный спутник может "видеть" днем ​​и ночью, сквозь облака, дым и туман.

К 2027 году на орбите планируется разместить 12 радиолокационных спутников, и с добавлением новых спутников Польша будет обладать одним из крупнейших в Европе потенциалов такого типа. Текущие оптоэлектронные программы POLEOS и MikroGlob также способствуют расширению польской спутниковой группировки.

Напомним, Минобороны РФ вывело на орбиту 16 спутников "Рассвет", которые заменят Starlink.

Также сообщалось, что орбитальные дата-центры Илона Маска закроют космос для человечества.