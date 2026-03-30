Польша построит электронный барьер на границе с Украиной: детали

Примерно 450 млн злотых планирует потратить Польша на сооружение технологического электронного барьера на границе с Украиной на участке, который находится в ведении Надбужанского пограничного подразделения.

Это делается для того, чтобы повысить национальную безопасность и эффективно предотвратить незаконные пересечения границы. Процесс поиска подрядчика только начался, сообщает RMF24.

Проект включает в себя прокладку подземных кабелей для обнаружения сейсмических колебаний, волоконно-оптических кабелей для передачи данных и силовых кабелей. Будут установлены наземные столбы с камерами дневного и тепловизионного наблюдения, обеспечивающие круглосуточное наблюдение за территорией.

Все данные с системы будут передаваться непосредственно в центр наблюдения в штабе подразделения для анализа сотрудниками пограничной службы. Это решение позволит оперативно реагировать на любые попытки незаконного пересечения границы и другие угрозы.

Что касается того, кто будет финансировать этот проект, то вопрос пока открыт. Предполагается, что инвестиционные затраты покроют несколько источников, среди которых — программа ЕС SAFE. Это финансовый инструмент ЕС, поддерживающий государства-члены, желающие инвестировать в оборонное промышленное производство путем совместных закупок, сосредоточиваясь на приоритетных возможностях.

Однако реализация этой программы в Польше столкнулась с препятствием в виде президентского вето. В настоящее время ведутся интенсивные консультации для обеспечения оставшихся средств для проекта.

На данный момент также неизвестны даты начала работ, поскольку они будут зависеть от выбора подрядчиков и наличия финансирования.

Интерес к проекту высок, но окончательное решение будет зависеть от финансовых ресурсов и соответствия строгим технологическим требованиям. Тендер предусматривает возможность расторжения договора в случае отсутствия достаточного финансирования.

Решение о строительстве электронного барьера было принято в связи с растущей угрозой, вызванной вооруженной агрессией России против Украины. Службы безопасности подчеркивают, что ситуация за восточной границей Польши "динамична", а деятельность преступных группировок и участившиеся акты саботажа в стране требуют решительных превентивных мер.

Барьер призван не только препятствовать незаконному пересечению границы, но и повысить эффективность обнаружения и реагирования на любые инциденты, которые могут угрожать национальной безопасности.

Сегодня же Польша запустит в космос второй спутник MikroSAR в составе группировки POLSARIS.

POLSARIS, или Польская система радиолокационной разведки, — это первая польская группировка радиолокационных спутников Вооруженных сил Польши. Она является частью более широкого процесса наращивания национальных спутниковых возможностей.

К 2027 году на орбите планируется разместить 12 радиолокационных спутников, и с добавлением новых спутников Польша будет обладать одним из крупнейших в Европе потенциалов такого типа.

Напомним, Польша совместно с эстонской компанией Frankenburg Technologies начинает производство недорогих ракет Mark 1 для уничтожения "Шахедов".

Также сообщалось, что что Польша завершает создание собственного "Шахеда".