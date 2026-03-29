Испытывать будут в Украине: Польша запускает серийное производство ракет-убийц "Шахедов"

Польша совместно с эстонской компанией Frankenburg Technologies начинает производство недорогих ракет Mark 1 для уничтожения "Шахедов".

Первые испытания системы могут состояться в Украине уже этой весной или летом, говорится в заметке польского государственного оборонного холдинга PGZ.

"В рамках партнерства планируется разместить производственные мощности системы в Польше, в частности создать производственный объект с запланированной мощностью до 10 000 ракет в год", — говорится в сообщении.

Главная идея новой разработки — создать доступную альтернативу дорогим системам противовоздушной обороны для уничтожения дронов-камикадзе.

Вместо использования дорогостоящих ракет предлагается применять компактные и более дешевые перехватчики, способные эффективно работать на малых дистанциях.

Ракеты Mark 1 будут иметь дальность до 2 км и смогут поражать цели на высоте до 1,5 км. Производители делают ставку на массовость и скорость изготовления, что позволит покрывать значительные объемы угроз от беспилотников.

Отмечается, что соглашение также закладывает основу для разработки будущих систем, в частности MARK 2, которые будут иметь дальность до 5-8 километров.

"По мере продвижения работ ожидается расширение промышленных возможностей Польши для укрепления оборонного потенциала страны", — подчеркнули в холдинге.

