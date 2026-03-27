Новый украинский дрон STRILA-2 получит ракетный ускоритель: что это значит (фото)

Компания WIY Drones интегрирует в свой новейший дрон-перехватчик STRILA-2 технологию, которая уже используется на беспилотнике Jäger от Quantum Systems.

Дрон STRILA-2 оснастят небольшим твердотопливным ракетным бустером. Об этом рассказал управляющий директор Quantum Systems Ukraine Александр Бережной порталу "Милитарный".

Дрон Jäger Фото: Quantum Systems

Как объясняют в издании, дрон Jäger использует ускоритель для быстрого подъема на высоту нескольких километров. Далее немецкий БПЛА летит к цели, используя четыре основных электродвигателя.

Аналогичную технологию теперь будет использовать украинский дрон-перехватчик STRILA-2. Это стало возможным благодаря инвестициям немецкой компании в отечественного производителя беспилотных систем WIY Drones, который сейчас производит дроны STRILA.

Также сообщается, что разработчики дрона STRILA-2 получат решения по программам искусственного интеллекта (ИИ), которые использует Quantum Systems в своих беспилотниках.

Напомним, Германия профинансирует закупку 15 000 дронов-перехватчиков STRILA для Сил обороны Украины.

Фокус также сообщал, что компания Kolos Defense представила новый дрон Eclipse, способный перехватывать "Шахеды".