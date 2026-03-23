Германия профинансирует и передаст ВСУ 15 000 дронов-перехватчиков STRILA (фото, видео)

15 тысяч дронов-перехватчиков STRILA украинского производства профинансирует и передаст подразделениям Национальной гвардии Украины Германия.

Производство этого дрона будет расширено благодаря совместным усилиям немецкой компании Quantum-Systems и украинской компании WIY Drones, говорится в сообщении посольства Германии в Facebook.

"Многомиллионное соглашение предусматривает также обучение, логистическую поддержку и дальнейшую совместную разработку БпЛА. Дрон-перехватчик STRILA специально создан для поражения быстрых и маневрирующих воздушных целей", — отметили в посольстве.

В ведомстве подчеркнули, что STRILA будет производиться в Украине, чтобы оперативно удовлетворять неотложные потребности ВСУ, а также сил безопасности и обороны.

Дрон STRILA Фото: Facebook

Финансирование обеспечивает правительство Германии, чтобы поддержать Украину в ее противостоянии российской агрессии, а контракт на производство подписан с участием Временного поверенного в делах Германии Максимилиана Раша, представителей Нацгвардии и Quantum Systems.

Відео дня

Согласно информации на сайте WIY Drones, STRILA — это зенитный БпЛА-перехватчик типа "ракета". Он создан для перехвата высокоскоростных и маневровых воздушных целей – в частности Shahed-136/131, разведывательных "крыльев" и других ударных беспилотников с прикрытием позиций, подразделений и критической инфраструктуры на безопасной дистанции

"Платформа обеспечивает быстрый старт, высокую динамику сближения и точную наводку. Интеграция со штатным ПО WIY и источниками целеуказания (в т. ч. РЛС) представляет оператору подсказки направления, высоты и скорости цели, сокращая время от обнаружения до обезвреживания и уменьшая нагрузку на экипаж", — говорится в описании.

Тактический радиус действия дрона STRILA — 14 км, а максимальная высота полета — 5 км, а максимальная скорость полета — 350 км/ч.

Отметим, что в декабре прошлого года Quantum Systems и украинский Frontline Robotics объявили о создании совместного немецко-украинского оборонного предприятия Quantum Frontline Industries (QFI). Проект предусматривает запуск первой в Европе полностью автоматизированной промышленной линии производства украинских беспилотников для Сил обороны Украины.

