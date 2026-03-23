СО получили украинские дроны-перехватчики JEDI Shahed Hunter: в чем их преимущества

Силы обороны Украины получили новые скоростные дроны-перехватчики украинского производства JEDI Shahed Hunter. Эти беспилотники уже доказали эффективность в уничтожении ударных и разведывательных дронов российской армии.

Министерство обороны Украины официально кодифицировало и допустило к использованию беспилотный авиационный комплекс JEDI Shahed Hunter. В его состав входят скоростные дроны-перехватчики, которые способны уничтожать российские ударные беспилотники типа Shahed, "Герань" и "Гербера", а также перехватывать разведывательные аппараты Zala и Supercam, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины 23 марта.

JEDI Shahed Hunter является воздушным беспилотником коптерного типа с возможностью вертикального взлета. Он имеет легкую и одновременно прочную конструкцию, оснащен четырьмя электродвигателями высокой мощности и аккумулятором большой емкости.

"При общей массе чуть более 4 кг, беспилотник несет до 500 граммов полезной нагрузки. Этого достаточно для уничтожения ударного дрона. А мощности его двигателей хватает, чтобы разогнать беспилотник до более 350 км/ч и подняться на высоту до 6 км", — сообщает Минобороны.

Комплекс получает информацию от радиолокационных станций в автоматическом режиме, что обеспечивает оперативное обнаружение целей. Благодаря этому дроны-перехватчики быстро входят в зону их пребывания и выполняют поражение.

Управление полетом, поддержание стабильной связи и точность наведения обеспечивает наземная станция.

"EDI Shahed Hunter может автоматически захватывать и наводиться на цель. Кроме того, он оснащен дневной и тепловизионной камерами, что позволяет выполнять задачи днем и ночью. Благодаря своим характеристикам, этот комплекс может прикрывать небо от вражеских беспилотников в радиусе до 40 км", — сообщает Минобороны.

Напомним, что украинский наземный роботизированный комплекс TerMIT получил специальный модуль для эвакуации раненых с поля боя. Система предусматривает бронированную капсулу, средства связи и контроль состояния бойца во время транспортировки. Разработка позволяет вывозить раненых даже из опасных участков без риска для военных.

Ранее мы также информировали, что в Украине представили тяжелый наземный дрон Mamont для логистики и эвакуации. Платформа способна перевозить большие грузы на значительные расстояния и потенциально может получить модули для борьбы с FPV-дронами. Сейчас разработка проходит доработку и готовится к дальнейшему масштабированию.