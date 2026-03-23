СО отримали українські дрони-перехоплювачі JEDI Shahed Hunter: в чому їхні переваги

Сили оборони України отримали нові швидкісні дрони-перехоплювачі українського виробництва JEDI Shahed Hunter. Ці безпілотники вже довели ефективність у знищенні ударних і розвідувальних дронів російської армії.

Міністерство оборони України офіційно кодифікувало та допустило до використання безпілотний авіаційний комплекс JEDI Shahed Hunter. До його складу входять швидкісні дрони-перехоплювачі, які здатні знищувати російські ударні безпілотники типу Shahed, "Герань" і "Гербера", а також перехоплювати розвідувальні апарати Zala і Supercam, повідомила пресслужба Міністерства оборони України 23 березня.

JEDI Shahed Hunter є повітряним безпілотником коптерного типу з можливістю вертикального зльоту. Він має легку та водночас міцну конструкцію, оснащений чотирма електродвигунами високої потужності та акумулятором великої ємності.

"При загальній масі трохи більше 4 кг, безпілотник несе до 500 грамів корисного навантаження. Цього достатньо для знищення ударного дрона. А потужності його двигунів вистачає, щоб розігнати безпілотник до понад 350 км/год і здійнятись на висоту до 6 км", — повідомляє Міноборони.

Комплекс отримує інформацію від радіолокаційних станцій в автоматичному режимі, що забезпечує оперативне виявлення цілей. Завдяки цьому дрони-перехоплювачі швидко входять у зону їхнього перебування та виконують ураження.

Керування польотом, підтримання стабільного зв’язку та точність наведення забезпечує наземна станція.

"EDI Shahed Hunter може автоматично захоплювати і наводитись на ціль. Крім того, він оснащений денною і тепловізійною камерами, що дозволяє виконувати завдання вдень і вночі. Завдяки своїм характеристикам, цей комплекс може прикривати небо від ворожих безпілотників у радіусі до 40 км", — повідомляє Міноборони.

