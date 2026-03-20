Евакуація під вогнем: український НРК TerMIT отримав нову функцію

Український наземний роботизований комплекс TerMIT отримав спеціальний модуль для евакуації поранених без ризику для військових. Розробка передбачає броньований захист, системи стабілізації та зв’язку, що дозволяють вивозити бійців навіть із "червоної" зони.

Наземний роботизований комплекс TerMIT, створений українською компанією Tencore, оснастили новим евакуаційним модулем для вивезення поранених із поля бою. Його ключова особливість — броньована капсула, яка забезпечує захист під час транспортування, повідомила компанія Tencore у Facebook 20 березня. Система передбачає комплексний захист і контроль стану людини під час руху, зокрема завдяки броньованій конструкції та засобам зв’язку.

"Модуль дозволяє виконати надважливу задачу — зберегти життя пораненого без додаткового ризику для особового складу. Його основна задача — не просто транспортувати, а вберегти людину під час виходу з "червоної" зони", — заначила Tencore.

Серед ключових можливостей — балістичний захист за стандартом STANAG 2920, який реалізований через броньовану капсулу та додаткові елементи захисту. Також конструкція знижує теплову помітність, що ускладнює виявлення з боку противника.

"Евакуаційні ноші, ремені безпеки, що відстібаються однією рукою, та підтримка голови забезпечують стабільне положення під час руху. Внутрішня камера та двосторонній аудіо зв’язок дозволяють контролювати стан пораненого в реальному часі", — вказала Tencore.

Крім того, модуль має автономні можливості: передбачено місця для медичного спорядження, води та необхідних ресурсів. Все це дозволяє використовувати TerMIT у складних умовах, де кожна секунда може бути критичною для життя.

