Буде відстрілювати FPV-дрони та піднімати 700 кг: що відомо про новий НРК Mamont (фото)

Українська компанія Armolab представила прототип наземного роботизованого комплексу (НРК) Mamont, розроблений для габаритних вантажів.

НРК Mamont призначений для логістики та евакуації, однак в майбутньому він також може отримати бойовий модуль для знищення ворожих FPV-дронів. Про це розповів співвласник компанії та один з розробників НРК TerMIT Дмитро Мамонов у інтерв’ю "Оборонці".

Особливістю наземного дрона Mamont є здатність транспортували важкі вантажі на великі відстані. Рішення про розробку такої платформи було прийняте на основі рекомендацій військових.

"Такі, як TerMIT, як Numo, вони вже зайняли свою нішу і там успішно працюють. Але насправді в майбутньому буде потреба у великих НРК, які будуть перевозити багато і далеко", — сказав Мамонов.

НРК Mamont

Новий НРК має функцію самоскида, що дозволяє йому автоматично розвантажуватись у точці призначення. Для захисту від ворожих БПЛА платформу оснастили металевим каркасом, який слугуватиме основою для антидронової сітки.

Ба більше, НРК Mamont потенційно може автоматично відстрілювати підльотні FPV-дрони. Для цього в НРК потрібно інтегрувати спеціальні турелі.

Габарити НРК Mamont також дають йому перевагу в евакуації, адже поранені матимуть більше простору та кращий захист. Вже наявний каркас дозволяє додатково закривати платформу броньованими панелями, роблячи її більш безпечною.

Розробники вирішили зробити НРК Mamont саме колісним через кращу прохідність і придатність до ремонту. Прототип оснащений базовим радіоканалом для зв’язку, але архітектура дозволяє змінювати обладнання під конкретні задачі.

Хараткеристики НРК Mamont:

вага — 1100 кг;

швидкість — до 50 км/год;

вантажопідйомність — до 700 кг;

запас ходу — до 100 км;

кліренс — 330 мм.

Наразі НРК Mamont перебуває на етапі доопрацювання. Його готуватимуть до кодифікації і подальшого масштабування влітку 2026 року.

