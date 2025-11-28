"Новий клас машини": на що здатен наземний робот Ratel X, створений для ЗСУ (фото)

Український виробник наземних роботів Ratel представив новітню роботизовано платформу, яка отримала назву Ratel X.

Ratel X позиціонується як абсолютно новий наземний дрон, а не модернізація попередніх рішень. Про це написав директор компанії-розробника Тарас Остапчук на своїй сторінці у Facebook.

"Не апгрейд. Не модернізація. Новий клас машини", — йдеться у публікації.

За словами Остапчука, Ratel X вирізняється нижчими габаритами, що робить його менш помітним та стійкішим. При цьому розробники зробили дрон ширшим, щоб він міг тримати баланс там, де інші НРК падають на бік. Судячи з фото, Ratel X також отримав дві камери.

Серед інших переваг нового наземного дрона згадується швидкість, адаптована під реальні бойові умови, легке бронювання, а також вищий кліренс, що дозволяє роботизованій платформі проходити завали, траншеї й будь-який ґрунт.

