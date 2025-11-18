Замість НРК за півтора мільйона: як новий робот VARKHAN може замінити солдат (відео)
Українська компанія Air3F розробила наземний роботизований комплекс (НРК) VARKHAN, призначений для логістики, евакуації та підтримки підрозділів у полі.
Наразі наземний робот VARKHAN вже надійшов у серійне виробництво. Про це компанія Air3F повідомила в Instagram.
"Витривалий і надійний. Пройшов полігон, болото та пісок, вже показав себе під час евакуації людей і доставці боєкомплекту. Він бере на себе задачі, які раніше виконували люди, і робить це ефективно", — описує виробник свій продукт.
Представники Air3F зазначали у коментарі Defense Express, що метою було створити модульну платформу, яку можна швидко переналаштувати під різноманітні місії. Серед інших вимог — надійність, тривалий експлуатаційний ресурс, висока вантажопідйомність, автономність, надійне дистанційне керування та ремонтопридатність в польових умовах.
Характеристики НРК VARKHAN:
- запас ходу — до 40 км;
- дистанційне керування — аналогове, LTE, Starlink;
- вантажопідйомність — номінальна 200 кг, пікова 300 кг;
- тривалість руху — до 5 годин;
- габарити — 1300 х 1250 х 800 мм;
- максимальна швидкість — до 30 км/год;
- власна маса — 320 кг;
- шасі — колісне, повний привід (4х4), амортизована підвіска.
Основною перевагою НРК VARKHAN у компанії називаю співвідношення ціна/можливості. За словами розробників, цей наземний дрон здатен виконувати задачі, для яких зазвичай потрібна в рази дорожча техніка.Важливо
"VARKHAN може виконувати ті ж функції, що й НРК за півтора мільйона, але коштує значно менше", — стверджують в Air3F.
Також повідомляється, що інженери постійно вдосконалюють комплекс, враховуючи стрімкі зміни на полі бою. Команда регулярно впроваджує технічні оновлення й доопрацювання, щоб НРК залишався максимально ефективним.
