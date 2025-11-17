"Грізна зброя": наземний робот ЗСУ підстрілив російського дрона-"ждуна" (відео)

Воїни роти безпілотних наземних систем 93-ї бригади Холодний Яр Alter Ego знищили FPV-дрон Збройних сил Російської Федерації за допомогою наземного роботизованого комплексу (НРК) з кулеметом.

Кадри роботи українського НРК були опубліковані на сторінці Сухопутних військ Збройних сил України у Facebook.

Робота українського НРК

Повідомляється, що рота НРК 93-ї ОМБр Холодний Яр Alter Ego регулярно відпрацьовує посадки, у яких ховається ворог. На оприлюднених кадрах можна побачити, що наземний робот підстрелює російського дрона-"ждуна", щоб розчистити собі дорогу.

"Наземні дрони з кулеметами — грізна зброя в руках вправного оператора", — сказано у публікації.

Дрони-"ждуни": що про них відомо

У червні цього року військовослужбовець 117-ї окремої бригади територіальної оборони Олександр Такул розповів, що у прикордонних селах Сумської області стали знаходити дрони РФ, які сидять на дорогах, стежках і в городах в очікуванні цілі. При наближенні людей чи машин ці БПЛА здіймаються у повітрі для завдавання удару.

Відео дня

Важливо

"Піхоту майже всю стерли": фронт прорветься, якщо не замінити людей на роботів, – Берлінська

"Броньовані автомобілі, пікапи, мотоцикли є доволі легкою мішенню для російських дронів, особливо "дронів-чеканів", яких дуже багато на лінії бойового зіткнення, і які просто можуть до 6 годин чекати на логістичних маршрутах. І коли бачать, що їде військова машина, вони починають на неї полювати", — додав офіцер бригади "Рубіж" Володимир Черняк.

За словами військового, логістичних маршрутів на лінії фронту небагато, тому їхнє виведення з ладу сильно ускладнює постачання. У такій ситуації доводиться покладатися на наземні безпілотні платформи, які можуть везти до 300 кг навантаження, адже інша техніка стає легкою здобиччю безпілотників.

Нагадаємо, Сили оборони України теж застосовують проти російських окупантів ударні безпілотники, здатні вичікувати на наближення цілі у засідці.

Фокус також повідомляв, що українська компанія Ptashka Systems створила технологію для ефективної протидії російським дронам-"ждунам".