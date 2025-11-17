"Грозное оружие": наземный робот ВСУ подстрелил российского дрона-"ждуна" (видео)

Воины роты беспилотных наземных систем 93-й бригады Холодный Яр Alter Ego уничтожили FPV-дрон Вооруженных сил Российской Федерации с помощью наземного роботизированного комплекса (НРК) с пулеметом.

Кадры работы украинского НРК были опубликованы на странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

Работа украинского НРК

Сообщается, что рота НРК 93-й ОМБр Холодный Яр Alter Ego регулярно отрабатывает посадки, в которых скрывается враг. На обнародованных кадрах можно увидеть, что наземный робот подстреливает российского дрона-"ждуна", чтобы расчистить себе дорогу.

"Наземные дроны с пулеметами — грозное оружие в руках умелого оператора", — сказано в публикации.

Дроны-"ждуны": что о них известно

В июне этого года военнослужащий 117-й отдельной бригады территориальной обороны Александр Такул рассказал, что в приграничных селах Сумской области стали находить дроны РФ, которые сидят на дорогах, тропах и в огородах в ожидании цели. При приближении людей или машин эти БПЛА поднимаются в воздухе для нанесения удара.

"Бронированные автомобили, пикапы, мотоциклы являются довольно легкой мишенью для российских дронов, особенно "дронов-ждунов", которых очень много на линии боевого соприкосновения, и которые просто могут до 6 часов ждать на логистических маршрутах. И когда видят, что едет военная машина, они начинают на нее охотиться", — добавил офицер бригады "Рубеж" Владимир Черняк.

По словам военного, логистических маршрутов на линии фронта немного, поэтому их вывод из строя сильно усложняет снабжение. В такой ситуации приходится полагаться на наземные беспилотные платформы, которые могут везти до 300 кг нагрузки, ведь другая техника становится легкой добычей беспилотников.

Напомним, Силы обороны Украины тоже применяют против российских оккупантов ударные беспилотники, способные выжидать приближения цели в засаде.

Фокус также сообщал, что украинская компания Ptashka Systems создала технологию для эффективного противодействия российским дронам-"ждунам".