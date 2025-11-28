"Новый класс машины": на что способен наземный робот Ratel X, созданный для ВСУ (фото)

Украинский производитель наземных роботов Ratel представил новейшую роботизированную платформу, которая получила название Ratel X.

Ratel X позиционируется как совершенно новый наземный дрон, а не модернизация предыдущих решений. Об этом написал директор компании-разработчика Тарас Остапчук на своей странице в Facebook.

"Не апгрейд. Не модернизация. Новый класс машины", — говорится в публикации.

По словам Остапчука, Ratel X отличается более низкими габаритами, что делает его менее заметным и устойчивым. При этом разработчики сделали дрон шире, чтобы он мог держать баланс там, где другие НРК падают на бок. Судя по фото, Ratel X также получил две камеры.

Среди других преимуществ нового наземного дрона упоминается скорость, адаптированная под реальные боевые условия, легкое бронирование, а также более высокий клиренс, позволяющий роботизированной платформе проходить завалы, траншеи и любой грунт.

Напомним, украинская компания Air3F разработала наземного робота VARKHAN, предназначенного для логистики, эвакуации и поддержки подразделений в поле.

Фокус также сообщал, что отечественный производитель "Роботизированные Комплексы" представил автономный дрон "Плющ" со встроенной телескопической мачтой.