Німеччина профінансує і передасть ЗСУ 15 000 дронів-перехоплювачів STRILA (фото, відео)

15 тисяч дронів-перехоплювачів STRILA українського виробництва профінансує і передасть підрозділам Національної гвардії України Німеччина.

Виробництво цього дрона буде розширено завдяки спільним зусиллям німецької компанії Quantum-Systems та української компанії WIY Drones, ідеться в повідомленні посольства Німеччини у Facebook.

"Багатомільйонна угода передбачає також навчання, логістичну підтримку та подальшу спільну розробку БпЛА. Дрон-перехоплювач STRILA спеціально створений для ураження швидких і маневрених повітряних цілей", — зазначили в посольстві.

У відомстві наголосили, що STRILA вироблятимуть в Україні, щоб оперативно задовольняти нагальні потреби ЗСУ, а також сил безпеки і оборони.

Дрон STRILA Фото: Facebook

Фінансування забезпечує уряд Німеччини, щоб підтримати Україну в її протистоянні російській агресії, а контракт на виробництво підписано за участю Тимчасового повіреного у справах Німеччини Максиміліана Раша, представників Нацгвардії та Quantum Systems.

Згідно з інформацією на сайті WIY Drones, STRILA — це зенітний БпЛА-перехоплювач типу "ракета". Він створений для перехоплення високошвидкісних і маневрових повітряних цілей — зокрема Shahed-136/131, розвідувальних "крил" та інших ударних безпілотників із прикриттям позицій, підрозділів і критичної інфраструктури на безпечній дистанції.

"Платформа забезпечує швидкий старт, високу динаміку зближення і точне наведення. Інтеграція зі штатним ПЗ WIY і джерелами цілевказівки (зокрема РЛС) надає оператору підказки напряму, висоти і швидкості цілі, скорочуючи час від виявлення до знешкодження і зменшуючи навантаження на екіпаж", — ідеться в описі.

Тактичний радіус дії дрона STRILA — 14 км, а максимальна висота польоту — 5 км, а максимальна швидкість польоту — 350 км/год.

Зазначимо, що в грудні минулого року Quantum Systems і український Frontline Robotics оголосили про створення спільного німецько-українського оборонного підприємства Quantum Frontline Industries (QFI). Проєкт передбачає запуск першої в Європі повністю автоматизованої промислової лінії виробництва українських безпілотників для Сил оборони України.

