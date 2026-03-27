Атакует "Шахеды" автоматически: в Украине испытали новый дрон-перехватчик Eclipse (видео)
Украинская компания Kolos Defense представила новый дрон самолетного типа Eclipse, предназначенный для перехвата вражеских беспилотников.
Дрон Eclipse уже прошел испытания в боевых условиях, продемонстрировав способность эффективно уничтожать вражеские БПЛА. Об этом рассказали представители Kolos Defense порталу "Мілітарний".
Особенностью комплекса Eclipse является интегрированная система донаведения, созданная в партнерстве с французской компанией Alta Ares. Технология под названием Pixel Lock имеет три режима работы.
Как объясняют разработчики, первый режим предусматривает ручное управление, во время которого система автоматически маркирует потенциальные цели на экране с указанием вероятности в процентах. В то же время второй режим позволяет зафиксировать выбранный объект, активируя дополнительное окно для идентификации дрона.
После подтверждения цели оператор активирует третий режим, который позволяет БПЛА атаковать объект в автономном режиме. При этом подрыв боевой части требует подтверждения оператора и выполняется вручную.
БПЛА оборудован электрическим двигателем и фугасной боевой частью для поражения таких целей, как "Шахеды". Система связи Eclipse способна стабильно переключаться в диапазоне от 400 до 1200 MHz для обхода препятствий.
Характеристики дрона Eclipse:
- испытанная дальность полета — 40 км;
- дальность поражения — до 7 м;
- максимальная скорость — 250 км/ч;
- испытанная в боевых условиях высота — 5000 м.
По данным компании, самая удаленная цель была успешно уничтожена дроном Eclipse на дистанции 33 км. При этом беспилотник сохранил стабильное качество видеосигнала и управляемость.
