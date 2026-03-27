Атакует "Шахеды" автоматически: в Украине испытали новый дрон-перехватчик Eclipse (видео)

Украинская компания Kolos Defense представила новый дрон самолетного типа Eclipse, предназначенный для перехвата вражеских беспилотников.

Дрон Eclipse уже прошел испытания в боевых условиях, продемонстрировав способность эффективно уничтожать вражеские БПЛА. Об этом рассказали представители Kolos Defense порталу "Мілітарний".

Сбитие "Шахеда" дроном Eclipse

Особенностью комплекса Eclipse является интегрированная система донаведения, созданная в партнерстве с французской компанией Alta Ares. Технология под названием Pixel Lock имеет три режима работы.

Дроны Eclipse Фото: Kolos Defense

Как объясняют разработчики, первый режим предусматривает ручное управление, во время которого система автоматически маркирует потенциальные цели на экране с указанием вероятности в процентах. В то же время второй режим позволяет зафиксировать выбранный объект, активируя дополнительное окно для идентификации дрона.

Відео дня

Важно

После подтверждения цели оператор активирует третий режим, который позволяет БПЛА атаковать объект в автономном режиме. При этом подрыв боевой части требует подтверждения оператора и выполняется вручную.

БПЛА оборудован электрическим двигателем и фугасной боевой частью для поражения таких целей, как "Шахеды". Система связи Eclipse способна стабильно переключаться в диапазоне от 400 до 1200 MHz для обхода препятствий.

Характеристики дрона Eclipse:

испытанная дальность полета — 40 км;

дальность поражения — до 7 м;

максимальная скорость — 250 км/ч;

испытанная в боевых условиях высота — 5000 м.

По данным компании, самая удаленная цель была успешно уничтожена дроном Eclipse на дистанции 33 км. При этом беспилотник сохранил стабильное качество видеосигнала и управляемость.

Испытания перехватчика Eclipse

