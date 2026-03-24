Скорость 315 км/ч: украинская OSIRIS AI представила в Германии дрон-перехватчик

Украинская компания OSIRIS AI презентовала новый дрон-перехватчик OSIRIS UEB-1 на международном мероприятии в Германии. Разработка ориентирована на борьбу с воздушными угрозами и способна развивать скорость более 300 км/ч.

Украинская компания OSIRIS AI, которая работает при участии американских инвестиций, представила дрон-перехватчик OSIRIS UEB-1 на международном мероприятии Xpotential 2026 в Дюссельдорфе, сообщили в компании OSIRIS AI, передает сайт "Оборонка" 24 марта. Информацию об этом обнародовали в компании, отметив, что презентация состоялась в рамках большого технологического события. Во время мероприятия команда продемонстрировала ключевые возможности беспилотника.

Также представители компании показали собственный подход к развитию оборонных технологий и автономных систем. Речь шла об интеграции современных решений в сфере беспилотных платформ. Отдельное внимание уделили роли автономности в современных боевых системах.

В компании подчеркивают, что OSIRIS UEB-1 является одним из ключевых продуктов в направлении противодействия воздушным угрозам. Дрон оснащен системой обработки данных непосредственно на борту, что позволяет выполнять перехват с минимальным вмешательством оператора. Это повышает эффективность применения в сложных условиях.

Заявленные характеристики указывают, что аппарат предназначен для поражения скоростных воздушных целей.

Его максимальная скорость может достигать 315 км/ч. Такой показатель позволяет эффективно работать против современных беспилотников. Разработка имеет модульную архитектуру, что позволяет адаптировать ее под различные сценарии использования. Это обеспечивает гибкость в применении в зависимости от задач. Также сообщается о дальности полета до 18 км.

В компании отмечают, что дрон уже прошел проверку в боевых условиях. Это подтверждает его готовность к реальному применению. При этом он является частью более широкой экосистемы OSIRIS AI для борьбы с воздушными угрозами.

Напомним, что Силы обороны Украины уже получили новые дроны-перехватчики JEDI Shahed Hunter украинского производства. Эти беспилотники способны уничтожать ударные дроны типа Shahed, "Герань" и "Гербера", а также перехватывать разведывательные аппараты, в частности Zala и Supercam.

Ранее мы также информировали, что Германия профинансирует производство 15 тысяч дронов-перехватчиков STRILA для украинских сил обороны. Эти беспилотники создаются для поражения быстрых и маневренных воздушных целей. Они будут производиться в Украине при участии немецкой компании Quantum Systems и украинской WIY Drones.