Швидкість 315 км/год: українська OSIRIS AI представила в Німеччині дрон-перехоплювач

Українська компанія OSIRIS AI презентувала новий дрон-перехоплювач OSIRIS UEB-1 на міжнародному заході в Німеччині. Розробка орієнтована на боротьбу з повітряними загрозами та здатна розвивати швидкість понад 300 км/год.

Українська компанія OSIRIS AI, яка працює за участі американських інвестицій, представила дрон-перехоплювач OSIRIS UEB-1 на міжнародному заході Xpotential 2026 у Дюссельдорфі, повідомили у компанії OSIRIS AI, передає сайт "Оборонка" 24 березня. Інформацію про це оприлюднили в компанії, зазначивши, що презентація відбулася в межах великої технологічної події. Під час заходу команда продемонструвала ключові можливості безпілотника.

Також представники компанії показали власний підхід до розвитку оборонних технологій і автономних систем. Йшлося про інтеграцію сучасних рішень у сфері безпілотних платформ. Окрему увагу приділили ролі автономності у сучасних бойових системах.

Відео дня

У компанії підкреслюють, що OSIRIS UEB-1 є одним із ключових продуктів у напрямку протидії повітряним загрозам. Дрон оснащений системою обробки даних безпосередньо на борту, що дозволяє виконувати перехоплення з мінімальним втручанням оператора. Це підвищує ефективність застосування у складних умовах.

Заявлені характеристики вказують, що апарат призначений для ураження швидкісних повітряних цілей.

Його максимальна швидкість може досягати 315 км/год. Такий показник дозволяє ефективно працювати проти сучасних безпілотників. Розробка має модульну архітектуру, що дає змогу адаптувати її під різні сценарії використання. Це забезпечує гнучкість у застосуванні залежно від задач. Також повідомляється про дальність польоту до 18 км.

У компанії зазначають, що дрон уже пройшов перевірку в бойових умовах. Це підтверджує його готовність до реального застосування. Водночас він є частиною ширшої екосистеми OSIRIS AI для боротьби з повітряними загрозами.

Нагадаємо, що Сили оборони України вже отримали нові дрони-перехоплювачі JEDI Shahed Hunter українського виробництва. Ці безпілотники здатні знищувати ударні дрони типу Shahed, "Герань" і "Гербера", а також перехоплювати розвідувальні апарати, зокрема Zala і Supercam.

Раніше ми також інформували, що Німеччина профінансує виробництво 15 тисяч дронів-перехоплювачів STRILA для українських сил оборони. Ці безпілотники створюються для ураження швидких і маневрових повітряних цілей. Вони виготовлятимуться в Україні за участі німецької компанії Quantum Systems та української WIY Drones.