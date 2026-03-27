Атакує "Шахеди" автоматично: в Україні випробували новий дрон-перехоплювач Eclipse (відео)

Українська компанія Kolos Defense представила новий дрон літакового типу Eclipse, призначений для перехоплення ворожих безпілотників.

Дрон Eclipse вже пройшов випробування в бойових умовах, продемонструвавши здатність ефективно знищувати ворожі БПЛА. Про це розповіли представники Kolos Defense порталу "Мілітарний".

Збиття "Шахеда" дроном Eclipse

Особливістю комплексу Eclipse є інтегрована система донаведення, створена у партнерстві з французькою компанією Alta Ares. Технологія під назвою Pixel Lock має три режими роботи.

Дрони Eclipse Фото: Kolos Defense

Як пояснюють розробники, перший режим передбачає ручне керування, під час якого система автоматично маркує потенційні цілі на екрані з вказанням імовірності у відсотках. Водночас другий режим дозволяє зафіксувати обраний об’єкт, активуючи додаткове вікно для ідентифікації дрона.

Після підтвердження цілі оператор активує третій режим, який дозволяє БПЛА атакувати об’єкт у автономному режимі. При цьому підрив бойової частини потребує підтвердження оператора та виконується вручну.

БПЛА обладнаний електричним двигуном та фугасною бойовою частиною для ураження таких цілей, як "Шахеди". Система зв’язку Eclipse здатна стабільно перемикатися в діапазоні від 400 до 1200 MHz для обходу перешкод.

Характеристики дрона Eclipse:

випробувана дальність польоту — 40 км;

дальність ураження — до 7 м;

максимальна швидкість — 250 км/год;

випробувана в бойових висота — 5000 м.

За даними компанії, найвіддаленіша ціль була успішно знищена дроном Eclipse на дистанції 33 км. При цьому безпілотник зберіг стабільну якість відеосигналу та керованість.

Випробування перехоплювача Eclipse

