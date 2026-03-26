Виявляє дрони через 5G для смартфонів: новітню систему NetSense показали в ділі (фото)

Компанія Lockheed Martin продемонструвала прототип системи NetSense, здатну виявляти безпілотники за допомогою комерційної мережі 5G, яку зазвичай використовують смартфони.

NetSense вловлює сигнали, якими постійно обмінюються стільникові мережі, та інтерпретує зміни у цьому невидимому полі радіочастотних (РЧ) хвиль за допомогою штучного інтелекту (ШІ). Таким чином система може розпізнати дрон, пояснює Lockheed Martin.

Оскільки NetSense використовує існуючі вежі 5G та стандартні смартфони як приймачі, вона не потребує нових датчиків, спеціального обладнання чи тривалих термінів встановлення. Вона працює з наявною інфраструктурою, водночас зберігаючи конфіденційність комерційних користувачів 5G у мережі.

Прототип NetSense пройшов випробування

Розробники запевняють, що NetSense допоможе виявляти дрони в густонаселених міських умовах або поблизу місць проведення заходів, де традиційні датчики часто безсилі. У Lockheed Martin також наводять приклади застосування нової технології:

Відео дня

контроль стадіонів під час ігор та концертів;

відстеження дронів у містах між будівлями;

охорона судноплавних шляхів;

відстеження дронів в районах шкіл;

краща ситуаційна обізнаність в містах на тлі зростання кількості доставок за допомогою дронів.

Під час нещодавньої демонстрації невеликий БПЛА, який не був підключений до стільникової мережі, потрапив у зону, що обслуговується вежами стільникового зв'язку 5G. Цього виявилось достатньо, щоб NetSense підняла тривогу та активувала контрзаходи.

Важливо

"Гарний урок нам": дрони-перехоплювачі США починають конкурувати з українськими БПЛА, – експерт

Пізніше цього року Lockheed Martin планує продемонструвати наступну версію NetSense на великих заходах у США. Це буде перший випадок, коли систему випробують в реальному часі та у великих масштабах.

"Наше бачення полягає в тому, що ця можливість дозволить використовувати ситуаційну обізнаність як послугу, надаючи нашим клієнтам практичну інформацію за потреби та коли це необхідно, завдяки використанню існуючої комерційної інфраструктури та хмарних сервісів Lockheed Martin", – наголосив представник компанії Амір Стівенсон.

Нагадаємо, у США випробували новітню лазерну зброю AMP-HEL, призначену для знищення ворожих безпілотників.

Фокус також повідомляв, що компанія AirNet розробила корисне навантаження для дронів, здатне виявляти та перехоплювати ворожі БПЛА у повітрі.