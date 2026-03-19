"Переломний момент": США випробували бойовий лазер AMP-HEL для знищення дронів

У США провели випробування армійського багатоцільового високоенергетичного лазера (AMP-HEL), продемонструвавши функцію автоматичного блокування при наближенні дружніх літаків.

В ході тестування на ракетному полігоні Вайт-Сендс AMP-HEL автоматично вимкнувся, зафіксувавши віддалений комерційний літак. Хоча літак не мав жодного стосунку до запланованого випробування, цей інцидент підтвердив безпечність лазера, пише DefenseScoop.

Повідомляється, що комерційний літак летів до Альбукерке та змістився під той самий кут, який утримувала система на імітованій загрозі. Попри те, що потужності AMP-HEL було б недостатньо, щоб уразити літак, лазер активував автоматичний механізм безпеки.

За словами полковника Скотта Маклеллана, виявлення причини зупинки AMP-HEL стало "переломним моментом" для оцінки системи. Цей непередбачений момент прорекламував лазер краще, ніж будь-яка підготовлена ​​демонстрація.

Лазери для ЗСУ: новий спосіб знешкоджувати вкрай небезпечні дрони-"офіціанти"

На другий день випробувань у Вайт-Сендс фахівці також провели кілька польотів за імітованими ворожими цілями, щоб підтвердити здатність лазера вимикатись при виявленні сигналів комерційних літаків навіть під час відстеження БПЛА.

"Я порівняв би це з тим, що система насправді ніколи не хоче стріляти — її майже доводиться змушувати це робити, і для того, щоб система відкрила вогонь, має збігтися ціла низка умов. І ми продемонстрували, що при використанні різних типів літаків, включаючи літаки-супротивники, літаки союзників та невідомі літаки, система блокує та не дозволяє оператору стріляти в різних сценаріях на різних відстанях", — наголосив Маклеллан.

Нагадаємо, раніше австралійська оборонна компанія Electro Optic Systems (EOS) представила лазерну зброю Apollo, призначену для знищення дронів.

Фокус також повідомляв, що американська компанія KULR Technology розробляє акумулятор наступного покоління для живлення лазерної зброї.