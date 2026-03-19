"Переломный момент": США испытали боевой лазер AMP-HEL для уничтожения дронов

В США провели испытания армейского многоцелевого высокоэнергетического лазера (AMP-HEL), продемонстрировав функцию автоматической блокировки при приближении дружественных самолетов.

В ходе тестирования на ракетном полигоне Уайт-Сэндс AMP-HEL автоматически выключился, зафиксировав удаленный коммерческий самолет. Хотя самолет не имел никакого отношения к запланированному испытанию, этот инцидент подтвердил безопасность лазера, пишет DefenseScoop.

Сообщается, что коммерческий самолет летел в Альбукерке и сместился под тот же угол, который удерживала система на имитированной угрозе. Несмотря на то, что мощности AMP-HEL было бы недостаточно, чтобы поразить самолет, лазер активировал автоматический механизм безопасности.

По словам полковника Скотта Маклеллана, выявление причины остановки AMP-HEL стало "переломным моментом" для оценки системы. Этот непредвиденный момент прорекламировал лазер лучше, чем любая подготовленная демонстрация.

На второй день испытаний в Уайт-Сэндс специалисты также провели несколько полетов за имитированными вражескими целями, чтобы подтвердить способность лазера выключаться при обнаружении сигналов коммерческих самолетов даже во время отслеживания БПЛА.

"Я сравнил бы это с тем, что система на самом деле никогда не хочет стрелять — ее почти приходится заставлять это делать, и для того, чтобы система открыла огонь, должен совпасть целый ряд условий. И мы продемонстрировали, что при использовании различных типов самолетов, включая самолеты-противники, самолеты союзников и неизвестные самолеты, система блокирует и не позволяет оператору стрелять в различных сценариях на разных расстояниях", — подчеркнул Маклеллан.

