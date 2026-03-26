Обнаруживает дроны через 5G для смартфонов: новейшую систему NetSense показали в деле (фото)

Компания Lockheed Martin продемонстрировала прототип системы NetSense, способную обнаруживать беспилотники с помощью коммерческой сети 5G, которую обычно используют смартфоны.

NetSense улавливает сигналы, которыми постоянно обмениваются сотовые сети, и интерпретирует изменения в этом невидимом поле радиочастотных (РЧ) волн с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Таким образом система может распознать дрон, объясняет Lockheed Martin.

Поскольку NetSense использует существующие башни 5G и стандартные смартфоны в качестве приемников, она не требует новых датчиков, специального оборудования или длительных сроков установки. Она работает с существующей инфраструктурой, одновременно сохраняя конфиденциальность коммерческих пользователей 5G в сети.

Испытания прототипа NetSense Фото: Lockheed Martin

Разработчики уверяют, что NetSense поможет обнаруживать дроны в густонаселенных городских условиях или вблизи мест проведения мероприятий, где традиционные датчики часто бессильны. В Lockheed Martin также приводят примеры применения новой технологии:

контроль стадионов во время игр и концертов;

отслеживание дронов в городах между зданиями;

охрана судоходных путей;

отслеживание дронов в районах школ;

лучшая ситуационная осведомленность в городах на фоне роста количества доставок с помощью дронов.

Во время недавней демонстрации небольшой БПЛА, который не был подключен к сотовой сети, попал в зону, обслуживаемую башнями сотовой связи 5G. Этого оказалось достаточно, чтобы NetSense подняла тревогу и активировала контрмеры.

Позже в этом году Lockheed Martin планирует продемонстрировать следующую версию NetSense на крупных мероприятиях в США. Это будет первый случай, когда систему испытают в реальном времени и в больших масштабах.

"Наше видение заключается в том, что эта возможность позволит использовать ситуационную осведомленность как услугу, предоставляя нашим клиентам практическую информацию при необходимости и когда это необходимо, благодаря использованию существующей коммерческой инфраструктуры и облачных сервисов Lockheed Martin", — отметил представитель компании Амир Стивенсон.

