"Хороший урок нам": дроны-перехватчики США начинают конкурировать с украинскими БПЛА, — эксперт

В течение следующих нескольких недель США собираются доставить тысячи дронов-перехватчиков Merops на Ближний Восток для защиты войск от иранских ударных беспилотников.

Дроны Merops были разработаны компанией Perennial Autonomy, принадлежащей бывшему генеральному директору Google Эрику Шмидту. Они не только созданы с учетом опыта Украины, но и испытаны в реальных боевых условиях против российских войск, сообщает The New York Times.

Как отмечают в издании, Шмидт одним из первых увидел потенциал Украины как источника будущих военных технологий. Когда он прибыл в Украину в 2023 году, украинские военные уже активно применяли дроны, поэтому он решил использовать их знания для создания собственного продукта.

"Я провел много времени в Украине, пытаясь понять будущее войны, и, кажется, понимаю, что произойдет", — сказал господин Шмидт на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце.

Поскольку эффективность перехватчиков Merops уже доказана в Украине, Пентагон решил отправить их на Ближний Восток. По словам одного из представителей оборонного ведомства США, причина также заключается в том, что Perennial Autonomy "имеет отличные возможности для масштабирования".

Американский Merops против украинского Sting

Аналитик фонда "Вернись живым" Николай Белесков считает, что Merops фактически становится конкурентом для украинских дронов-перехватчиков на рынках третьих стран. По его мнению, наше государство не смогло вовремя сформировать запрос и вовремя начать контрактовать необходимые БПЛА-перехватчики у отечественного производителя в 2023-24 годах.

"Параллельно Эрик Шмидт действуя на свой страх и риск смог предложить продукт когда на него появился бешеный запрос — и необходимость противодействовать растущим волнам атак Шахедов и Гербер в 2025 году перевесила другие расчеты. И вот теперь имеем то что имеем. В общем же хороший урок нам во многих смыслах", — написал Белесков в своем Telegram-канале.

Merops вместо украинских Sting II: почему на Ближнем Востоке воюют не наши, а дроны США

Эксперт подчеркнул важность предвидения возможных потребностей войска. Он также призвал поддерживать национального производителя, параллельно думая о совместных предприятиях со странами, которые имеют больше ресурсов.

"А в целом ничего удивительно для страны не имеющей традиции военно-технической политики внутри и военно-технического сотрудничества снаружи. Будем учиться на своих ошибках значит", — подытожил Белесков.

Напомним, стоимость дронов Merops с поддержкой ИИ составляет примерно от 14 000 до 15 000 долларов за штуку, но при больших объемах заказа цена может снизиться до 3 000-5 000 долларов.

Фокус также сообщал, что по словам авиаэксперта Анатолия Храпчинского, бойцы ВСУ испытали американские перехватчики, но отдали предпочтение отечественным разработкам.