"Гарний урок нам": дрони-перехоплювачі США починають конкурувати з українськими БПЛА, – експерт

Протягом наступних кількох тижнів США збираються доставити тисячі дронів-перехоплювачів Merops на Близький Схід для захисту військ від іранських ударних безпілотників.

Дрони Merops були розроблені компанією Perennial Autonomy, що належить колишньому генеральному директору Google Еріку Шмідту. Вони не лише створені з урахуванням досвіду України, але й випробувані в реальних бойових умовах проти російських військ, повідомляє The New York Times.

Як зазначають у виданні, Шмідт одним із перших побачив потенціал України як джерела майбутніх військових технологій. Коли він прибув в Україну у 2023 році, українські військові вже активно застосовували дрони, тож він вирішив використати їхні знання для створення власного продукту.

"Я провів багато часу в Україні, намагаючись зрозуміти майбутнє війни, і, здається, розумію, що станеться", – сказав пан Шмідт на Мюнхенській конференції з безпеки минулого місяця.

Оскільки ефективність перехоплювачів Merops вже доведена в Україні, Пентагон вирішив відправити їх на Близький Схід. За словами одного з представників оборонного відомства США, причина також полягає в тому, що Perennial Autonomy "має чудові можливості для масштабування".

Американський Merops проти українського Sting

Аналітик фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков вважає, що Merops фактично стає конкурентом для українських дронів-перехоплювачів на ринках третіх країн. На його думку, наша держава не змогла вчасно сформувати запит і вчасно почати контрактувати необхідні БПЛА-перехоплювачі у вітчизнаяного виробника в 2023-24 роках.

"Паралельно Ерік Шмідт діючи на свій страх і ризик зміг запропонувати продукт коли на нього постав шалений запит — і необхідність протидіяти зростаючим хвилям атак Шахедів і Гербер в 2025 році переважила інші розрахунки. І от тепер маємо те що маємо. Загалом же гарний урок нам в багатьох сенсах", — написав Бєлєсков у своєму Telegram-каналі.

Експерт наголосив на важливості передбачення можливих потреб війська. Він також закликав підтримувати національного виробника, паралельно думаючи про спільні підприємства з країнами, які мають більше ресурсів.

"А загалом нічого дивно для країни яка не має традиції військово-технічної політики всередині і військово-технічного співробітництва на зовні. Будемо вчитися на своїх помилках значить", — підсумував Бєлєсков.

Нагадаємо, вартість дронів Merops з підтримкою ШІ становить приблизно від 14 000 до 15 000 доларів за штуку, але за великих обсягів замовлення ціна може знизитися до 3 000-5 000 доларів.

Фокус також повідомляв, що за словами авіаексперта Анатолія Храпчинського, бійці ЗСУ випробували американські перехоплювачі, але віддали перевагу вітчизняним розробкам.