Перехоплювачі ЗСУ для армії США: чому дрони Києва кращі, ніж американські, — авіаексперт (відео)

Американські перехоплювачі пройшли тестування на полігонах, але не показали відмінних результатів на реальному полі бою, тому їх доробляли після випробування в Україні, пояснив авіаексперт. Чому американські рішення інколи програють у сучасній війні високої інтенсивності та які рішення допомагають збивати "Шахеди" на рівні 90-99%?

Бійці ЗСУ випробували американські перехоплювачі, але віддали перевагу вітчизняним розробкам, зауважив директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних Сил у резерві та авіаексперт Анатолій Храпчинський в ефірі медіа NV. Перебіг російсько-української війни показав мінімум два яскравих випадки, коли високоточна зброя США не впоралась з викликом. Наприклад, ідеться про снаряди Excalibur, як мали серйозні проблеми з точністю в умовах реальних бойових дій в Україні, або ракети PAC3 для ЗРК Patriot, які доробляли, бо "Іскандери" РФ навчились "петляти".

Храпчинський відповів на питання ведучого, який зауважив, що президент США Дональд Трамп начебто відмовляється від перехоплювачів України, а тим часом президент Володимир Зеленський говорить про велику угоду на 50 млрд дол. з інженерами 50 на 50. Експерт згадав про американський дрон Merops, які Білий дім планує відправити на Близький Схід і який допрацювали після реальних випробувань в Україні, про негаразди з Excalibur та PAC3 Patriot, які гарно себе показували на "полігонах в Техасі". На його думку, варто було б подумати про співпрацю на рівні приватних компаній, і одне з рішень — відкрити необмежений доступ американських компонентів, тоді як від Україні — напрацьовані технології відповідно до вимог війни.

"Україна може вже запропонувати деякі технологічні рішення, які можуть бути реалізовані разом з американськими інженерами й суттєво покращеними, тобто додати тої технологічності або, точніше, масштабованості, яку можна отримати за рахунок взаємодії зі Сполученими Штатами", — заявив авіаексперт.

Крім того, ідеться не лише про дрони-перехоплювачі, а й про систему засобів радіоелектронної боротьби, системи раннього попередження, особливостей виявлення та супроводу великої кількості цілей невеликого розміру. Якщо створити систему, то можна ефективність збиття довести з 35% до 90-99%, пролунало в коментарі.

"В стандартних умовах [перехоплювачі США] можуть давати ефективність 35%. Якщо якісна система детекції, яка допомагає скоординовувати оператора дрона-перекоплювача, то відсоток ефективності може зрости до 90% або до 99. Взаємодія і якісне надавання інформації в комплексі будуть працювати якісніше. Треба казати не просто про дрони перехоплювачі, а про екосистему для захисту повітряного простору. Саме взаємодія і якісне надавання інформації в комплексі будуть працювати якісніше", — підсумував Храпчинський.

Зазначимо, Фокус писав про можливі перехоплювачі ЗСУ, які могли б купити країни Перської затоки для захисту від "Шахедів" Ірану. Західний мілітарний портал відшукав 17 різних варіантів українських БпЛА з різними швидкостями, висотою роботи та ціною. Водночас медіа навели інформацію про чотири моделі, які, ймовірно, мають найбільше шансів опинитись на Близькому Сході для захисту нафтових терміналів, НПЗ, аеродромів та елітної нерухомості арабських шейхів. Ідеться про перехоплювачі Sting, P1-SUN та інші.

