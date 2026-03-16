Перехватчики ВСУ для армии США: почему дроны Киева лучше, чем американские, — авиаэксперт (видео)

Американские перехватчики прошли тестирование на полигонах, но не показали отличных результатов на реальном поле боя, поэтому их дорабатывали после испытания в Украине, объяснил авиаэксперт. Почему американские решения иногда проигрывают в современной войне высокой интенсивности и какие решения помогают сбивать "Шахеды" на уровне 90-99%?

Бойцы ВСУ испытали американские перехватчики, но отдали предпочтение отечественным разработкам, отметил директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных Сил в резерве и авиаэксперт Анатолий Храпчинский в эфире медиа NV. Ход российско-украинской войны показал минимум два ярких случая, когда высокоточное оружие США не справилось с вызовом. Например, речь идет о снарядах Excalibur, которые имели серьезные проблемы с точностью в условиях реальных боевых действий в Украине, или ракеты PAC3 для ЗРК Patriot, которые дорабатывали, потому что "Искандеры" РФ научились "петлять".

Перехватчики ВСУ — комментарий Храпчинского

Храпчинский ответил на вопрос ведущего, который отметил, что президент США Дональд Трамп якобы отказывается от перехватчиков Украины, а тем временем президент Владимир Зеленский говорит о большой сделке на 50 млрд долл. с инженерами 50 на 50. Эксперт вспомнил об американском дроне Merops, которые Белый дом планирует отправить на Ближний Восток и который доработали после реальных испытаний в Украине, о проблемах с Excalibur и PAC3 Patriot, которые хорошо себя показывали на "полигонах в Техасе". По его мнению, стоило бы подумать о сотрудничестве на уровне частных компаний, и одно из решений — открыть неограниченный доступ американских компонентов, тогда как от Украины — наработанные технологии в соответствии с требованиями войны.

"Украина может уже предложить некоторые технологические решения, которые могут быть реализованы вместе с американскими инженерами и существенно улучшенными, то есть добавить той технологичности или, точнее, масштабируемости, которую можно получить за счет взаимодействия с Соединенными Штатами", — заявил авиаэксперт.

Кроме того, речь идет не только о дронах-перехватчиках, но и о системе средств радиоэлектронной борьбы, системы раннего предупреждения, особенностей выявления и сопровождения большого количества целей небольшого размера. Если создать систему, то можно эффективность сбития довести с 35% до 90-99%, прозвучало в комментарии.

"В стандартных условиях [перехватчики США] могут давать эффективность 35%. Если качественная система детекции, которая помогает скоординировать оператора дрона-перехватчика, то процент эффективности может вырасти до 90% или до 99. Взаимодействие и качественное предоставление информации в комплексе будут работать качественнее. Надо говорить не просто о дронах перехватчиках, а об экосистеме для защиты воздушного пространства. Именно взаимодействие и качественное предоставление информации в комплексе будут работать качественнее", — подытожил Храпчинский.

Перехватчики ВСУ — детали

Отметим, Фокус писал о возможных перехватчиках ВСУ, которые могли бы купить страны Персидского залива для защиты от "Шахедов" Ирана. Западный милитарный портал отыскал 17 различных вариантов украинских БпЛА с различными скоростями, высотой работы и ценой. В то же время медиа привели информацию о четырех моделях, которые, вероятно, имеют больше всего шансов оказаться на Ближнем Востоке для защиты нефтяных терминалов, НПЗ, аэродромов и элитной недвижимости арабских шейхов. Речь идет о перехватчиках Sting, P1-SUN и других.

военные эксперты и обозреватели рассказали, зачем украинская власть предложила перехватчики ВСУ странам Персидского залива.