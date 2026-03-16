Перехватчики ВСУ для армии США: почему дроны Киева лучше, чем американские, — авиаэксперт (видео)
Американские перехватчики прошли тестирование на полигонах, но не показали отличных результатов на реальном поле боя, поэтому их дорабатывали после испытания в Украине, объяснил авиаэксперт. Почему американские решения иногда проигрывают в современной войне высокой интенсивности и какие решения помогают сбивать "Шахеды" на уровне 90-99%?
Бойцы ВСУ испытали американские перехватчики, но отдали предпочтение отечественным разработкам, отметил директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных Сил в резерве и авиаэксперт Анатолий Храпчинский в эфире медиа NV. Ход российско-украинской войны показал минимум два ярких случая, когда высокоточное оружие США не справилось с вызовом. Например, речь идет о снарядах Excalibur, которые имели серьезные проблемы с точностью в условиях реальных боевых действий в Украине, или ракеты PAC3 для ЗРК Patriot, которые дорабатывали, потому что "Искандеры" РФ научились "петлять".
Храпчинский ответил на вопрос ведущего, который отметил, что президент США Дональд Трамп якобы отказывается от перехватчиков Украины, а тем временем президент Владимир Зеленский говорит о большой сделке на 50 млрд долл. с инженерами 50 на 50. Эксперт вспомнил об американском дроне Merops, которые Белый дом планирует отправить на Ближний Восток и который доработали после реальных испытаний в Украине, о проблемах с Excalibur и PAC3 Patriot, которые хорошо себя показывали на "полигонах в Техасе". По его мнению, стоило бы подумать о сотрудничестве на уровне частных компаний, и одно из решений — открыть неограниченный доступ американских компонентов, тогда как от Украины — наработанные технологии в соответствии с требованиями войны.
"Украина может уже предложить некоторые технологические решения, которые могут быть реализованы вместе с американскими инженерами и существенно улучшенными, то есть добавить той технологичности или, точнее, масштабируемости, которую можно получить за счет взаимодействия с Соединенными Штатами", — заявил авиаэксперт.
Кроме того, речь идет не только о дронах-перехватчиках, но и о системе средств радиоэлектронной борьбы, системы раннего предупреждения, особенностей выявления и сопровождения большого количества целей небольшого размера. Если создать систему, то можно эффективность сбития довести с 35% до 90-99%, прозвучало в комментарии.
"В стандартных условиях [перехватчики США] могут давать эффективность 35%. Если качественная система детекции, которая помогает скоординировать оператора дрона-перехватчика, то процент эффективности может вырасти до 90% или до 99. Взаимодействие и качественное предоставление информации в комплексе будут работать качественнее. Надо говорить не просто о дронах перехватчиках, а об экосистеме для защиты воздушного пространства. Именно взаимодействие и качественное предоставление информации в комплексе будут работать качественнее", — подытожил Храпчинский.
Перехватчики ВСУ — детали
Отметим, Фокус писал о возможных перехватчиках ВСУ, которые могли бы купить страны Персидского залива для защиты от "Шахедов" Ирана. Западный милитарный портал отыскал 17 различных вариантов украинских БпЛА с различными скоростями, высотой работы и ценой. В то же время медиа привели информацию о четырех моделях, которые, вероятно, имеют больше всего шансов оказаться на Ближнем Востоке для защиты нефтяных терминалов, НПЗ, аэродромов и элитной недвижимости арабских шейхов. Речь идет о перехватчиках Sting, P1-SUN и других.
Напоминаем, военные эксперты и обозреватели рассказали, зачем украинская власть предложила перехватчики ВСУ странам Персидского залива.