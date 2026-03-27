Новий український дрон STRILA-2 отримає ракетний прискорювач: що це означає (фото)

Компанія WIY Drones інтегрує у свій новітній дрон-перехоплювач STRILA-2 технологію, яка вже використовується на безпілотнику Jäger від Quantum Systems.

Дрон STRILA-2 оснастять невеликим твердопаливним ракетним бустером. Про це розповів керуючий директор Quantum Systems Ukraine Олександр Бережний порталу "Мілітарний".

Дрон Jäger Фото: Quantum Systems

Як пояснюють у виданні, дрон Jäger використовує прискорювач для швидкого підйому на висоту кількох кілометрів. Далі німецький БПЛА летить до цілі, використовуючи чотири основні електродвигуни.

Аналогічну технологію тепер використовуватиме український дрон-перехоплювач STRILA-2. Це стало можливим завдяки інвестиціям німецької компанії у вітчизняного виробника безпілотних систем WIY Drones, який наразі виготовляє дрони STRILA.

Також повідомляється, що розробники дрона STRILA-2 отримають рішення щодо програм штучного інтелекту (ШІ), які використовує Quantum Systems у своїх безпілотниках.

Нагадаємо, Німеччина профінансує закупівлю 15 000 дронів-перехоплювачів STRILA для Сил оборони України.

