Випробовуватимуть в Україні: Польща запускає серійне виробництво ракет-вбивць "Шахедів"
Польща спільно з естонською компанією Frankenburg Technologies розпочинає виробництво недорогих ракет Mark 1 для знищення "Шахедів".
Перші випробування системи можуть відбутися в Україні вже цієї весни або влітку, йдеться у дописі польського державного оборонного холдингу PGZ.
"У рамках партнерства планується розмістити виробничі потужності системи в Польщі, зокрема створити виробничий об'єкт із запланованою потужністю до 10 000 ракет на рік", — йдеться у повідомленні.
Головна ідея нової розробки — створити доступну альтернативу дорогим системам протиповітряної оборони для знищення дронів-камікадзе.
Замість використання високовартісних ракет пропонується застосовувати компактні та дешевші перехоплювачі, здатні ефективно працювати на малих дистанціях.
Ракети Mark 1 матимуть дальність до 2 км і зможуть уражати цілі на висоті до 1,5 км. Виробники роблять ставку на масовість і швидкість виготовлення, що дозволить покривати значні обсяги загроз від безпілотників.
Зазначається, що угода також закладає основу для розробки майбутніх систем, зокрема MARK 2, які матимуть дальність до 5-8 кілометрів.
"У міру просування робіт очікується розширення промислових можливостей Польщі для зміцнення оборонного потенціалу країни", — наголосили в холдингу.
